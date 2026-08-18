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قرعه کشی دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز در مالزی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها تیم گل گهر سیرجان ایران در گروه دو با تیمهای الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان هم گروه شد.
تاریخ بازیهای مرحله گروهی به شرح زیر است:
هفته اول: ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
هفته دوم: ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۴۰۵
هفته سوم: ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۵
هفته چهارم: ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۵
هفته پنجم: ۳ و ۴ آذر ۱۴۰۵
هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵
این رقابتها با حضور ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی برگزار میشود و مسابقات مرحله گروهی به صورت رفتوبرگشت خواهد بود.
قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا امروز سهشنبه ۲۷ مرداد در مالزی برگزار شد و گلگهر به عنوان تنها نماینده ایران حریفانش را شناخت.
نماینده ایران در این قرعهکشی در سید دوم قرار داشت.
سیدبندی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲
سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان
سید دوم: الریان قطر، گلگهر ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق
سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت
سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان
منطقه غرب:
* گروه یک:الوحده امارات، نسف قرشی ازبکستان، الکویت کویت و الخالدیه بحرین
* گروه دو: الجزیره امارات، گلگهر سیرجان ایران، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان
* گروه سه: التعاون عربستان، الریان قطر، الفیصلی اردن و النهضة عمان
* گروه چهار: الحسین اردن، الشرطه عراق، السیب عمان و ایست بنگال هند
منطقه شرق:
* گروه پنج: اف سی سئول کره جنوبی، ملبورن ویکتوری استرالیا، دِکنگ ویِتل ویتنام و برنده پلی آف (پرسیب باندونگ اندونزی یا مانیلا دیگر فیلیپین)
* گروه شش: آدلاید یونایتد استرالیا، پاتوم یونایتد تایلند، لاین سیتی سیلرز سنگاپور و تای پو هنگ کنگ
* گروه هفت: ماچیدا زلویا ژاپن، شانگهای شن هوآ چین، سوآی رینگ کامبوج و تمپینس راورز سنگاپور
* گروه هشت: گانگ وون کره جنوبی، کوچینگ سیتی مالزی، کیچی هنگ کنگ و پنوم پن کراون کامبوج
سال گذشته گامبااوزاکای ژاپن توانست با برتری مقابل النصر عربستان قهرمان این رقابتها شود.