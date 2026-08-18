فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ هم گروهی گل گهر با الجزیره، آرکاداغ و المحرق

فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ هم گروهی گل گهر با الجزیره، آرکاداغ و المحرق



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها تیم گل گهر سیرجان ایران در گروه دو با تیم‌های الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان هم گروه شد.

تاریخ بازی‌های مرحله گروهی به شرح زیر است:

هفته اول: ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

هفته دوم: ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۴۰۵

هفته سوم: ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۵

هفته چهارم: ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۵

هفته پنجم: ۳ و ۴ آذر ۱۴۰۵

هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵

این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و مسابقات مرحله گروهی به صورت رفت‌وبرگشت خواهد بود.

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در مالزی برگزار شد و گل‌گهر به عنوان تنها نماینده ایران حریفانش را شناخت.

نماینده ایران در این قرعه‌کشی در سید دوم قرار داشت.

سیدبندی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲

سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان

سید دوم: الریان قطر، گل‌گهر ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق

سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت

سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان

منطقه غرب:

* گروه یک:الوحده امارات، نسف قرشی ازبکستان، الکویت کویت و الخالدیه بحرین

* گروه دو: الجزیره امارات، گل‌گهر سیرجان ایران، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان

* گروه سه: التعاون عربستان، الریان قطر، الفیصلی اردن و النهضة عمان

* گروه چهار: الحسین اردن، الشرطه عراق، السیب عمان و ایست بنگال هند

منطقه شرق:

* گروه پنج: اف سی سئول کره جنوبی، ملبورن ویکتوری استرالیا، دِکنگ ویِتل ویتنام و برنده پلی آف (پرسیب باندونگ اندونزی یا مانیلا دیگر فیلیپین)

* گروه شش: آدلاید یونایتد استرالیا، پاتوم یونایتد تایلند، لاین سیتی سیلرز سنگاپور و تای پو هنگ کنگ

* گروه هفت: ماچیدا زلویا ژاپن، شانگهای شن هوآ چین، سوآی رینگ کامبوج و تمپینس راورز سنگاپور

* گروه هشت: گانگ وون کره جنوبی، کوچینگ سیتی مالزی، کیچی هنگ کنگ و پنوم پن کراون کامبوج





سال گذشته گامبااوزاکای ژاپن توانست با برتری مقابل النصر عربستان قهرمان این رقابت‌ها شود.