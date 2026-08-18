به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی زارعی, مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نشست تبیین و معرفی سامانه جامع ورزش دانشگاهی گفت: مسئله امروز ورزش دانشگاهی نبود اطلاعات نیست، بلکه نبود یک تصویر یکپارچه، دقیق و به‌روز از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های دانشگاه‌هاست و سامانه جامع ورزش دانشگاهی برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.

وی افزود: این سامانه صرفاً محل ثبت اطلاعات نیست، بلکه زیرساخت تحول دیجیتال و حکمرانی داده‌محور در ورزش دانشگاهی است و در آینده می‌تواند حوزه‌هایی همچون اماکن ورزشی، مسابقات، تربیت بدنی عمومی، پایش تندرستی، انجمن‌های ورزشی و ارزیابی عملکرد را پوشش دهد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان تأکید کرد که اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، مبنای تحلیل عملکرد دانشگاه‌ها و برنامه‌ریزی و تخصیص هدفمند اعتبارات ورزشی خواهد بود و از دانشگاه‌ها خواست دقت و به‌روز بودن اطلاعات را جدی بگیرند.

وی با اشاره به نقش رابطین دانشگاه‌ها اظهار داشت: رابطین تنها کاربر سامانه نیستند، بلکه پل ارتباطی دانشگاه با اداره کل تربیت بدنی و یکی از ارکان توسعه سامانه هستند.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان همچنین از آغاز بهره‌برداری عملیاتی سامانه از فرآیندهای هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان خبر داد و گفت: این مرحله، فرصتی برای شناسایی چالش‌ها و تکمیل سامانه با مشارکت دانشگاه‌هاست.

وی با اشاره به نام‌گذاری سامانه به یاد مرحوم دکتر برومند، چشم‌انداز آن را تبدیل شدن به داشبورد هوشمند ورزش دانشگاهی کشور عنوان کرد؛ داشبوردی که در آینده بتواند با بهره‌گیری از تحلیل داده و هوش مصنوعی، مدیران را در تصمیم‌سازی یاری کند و هدف نهایی، ورزش دانشگاهی یکپارچه، داده‌محور، هوشمند و شفاف برای مدیریت بهتر منابع و ارتقای سلامت و نشاط دانشجویان کشور است.