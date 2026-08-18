پخش زنده
امروز: -
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند حرفهای جعل اسناد و کلاهبرداری خبر داد که با شناسایی املاک باارزش در مناطق مرفهنشین پایتخت، اقدام به جعل اسناد و فروش آنها میکردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه امینالله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی وصول پروندهای از دادسرای ناحیه مربوطه، شاکی اعلام کرد: بدون اطلاع وی، شماره تلفن همراهش در سامانه ثنا تغییر کرده و اسناد یک مجتمع مسکونی متعلق به او به ارزش ۶ هزار میلیارد ریال جعل شده است.
وی افزود: پرونده در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسیهای اولیه نشان داد شاکی در دفترخانه مورد ادعا در شرق تهران حضور نداشته است. همچنین مشخص شد سند مجتمع مسکونی وی در یکی از مناطق غربی پایتخت، با همکاری سردفتر و در قبال دریافت حدود یک میلیارد تومان شامل مسکوکات و ارز خارجی، بهصورت جعلی تنظیم شده است.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: این پرونده در حدود دو سال گذشته فراز و نشیبهای متعددی داشته و در جریان تحقیقات، عوامل مرتبط دیگری نیز شناسایی و دستگیر شدند. بررسیهای انجامشده از تشکیل باندی به سرکردگی یک کلاهبردار حرفهای حکایت داشت که اعضای آن، املاک و مستغلات باارزش در مناطق مرفهنشین پایتخت را شناسایی و پس از جعل اسناد ملکی، با تنظیم مبایعهنامههای جعلی، املاک را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی به فروش میرساندند.
سرهنگ بیرانوند با اشاره به اینکه اعضای این باند برای تغییر شماره تلفن مرتبط با حساب کاربری ثنا، فردی را که شباهت ظاهری زیادی به مالک اصلی ملک داشت، بهصورت حرفهای گریم کرده و وی را به دفتر خدمات قضایی اعزام میکردند، تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان برای انجام اقدامات قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند و بررسی ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.