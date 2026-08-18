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به مناسبت هفته خبرنگار، مسابقات چندگانه ورزشی ویژه بانوان رسانه همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت هفته خبرنگار، مسابقات چندگانه ورزشی ویژه بانوان رسانه در طبقه فوقانی استخر شهرداری همدان به همت معاونت ورزشی و اجتماعی شهرداری و به همراهی رئیس کمیته دارت استان محمدرضا بیژنپور برگزار شد.
در این مسابقه که در رشته های دارت، تنیس سبد و کرون هل برگزار شد ، پس از رقابتی نزدیک، فاطمه غلامی پاک از آوای الوند ، محبوبه حبیبی از سرو واژه و زهرا جعفرپور از صداو سیمای مرکز همدان به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.