به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت هفته خبرنگار، مسابقات چندگانه ورزشی ویژه بانوان رسانه در طبقه فوقانی استخر شهرداری همدان به همت معاونت ورزشی و اجتماعی شهرداری و به همراهی رئیس کمیته دارت استان محمدرضا بیژن‌پور برگزار شد.

در این مسابقه که در رشته های دارت، تنیس سبد و کرون هل برگزار شد ، پس از رقابتی نزدیک، فاطمه غلامی پاک از آوای الوند ، محبوبه حبیبی از سرو واژه و زهرا جعفرپور از صداو سیمای مرکز همدان به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.