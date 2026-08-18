

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش نسبی دمای هوا تا صبح پنج شنبه و صدور هشدار سطح زرد گفت: در این هشدار به صرفه جویی در مصرف آب و برق، عدم به کارگیری وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف، عدم حضور در فضا‌های باز در ساعات اوج گرما، کنترل سیستم‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی توصیه شده است.

زارعی افزود: وقوع دما‌های حدود ۴۰ درجه و بالاتر بویژه در روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه در اغلب نقاط خراسان جنوبی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌ها و تحت تاثیر گرادیان فشار منطقه تا آخر هفته به خصوص برای روز‌های پنج شنبه و جمعه گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی بویژه در نوار شرقی خراسان جنوبی خواهد شد.

خضری دشت بیاض و قاین با کمینه دمای ۱۹ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و طبس با بیشینه دمای ۴۵ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۳۶ و ۲۱ درجه سیلسیوس ثبت شده است.