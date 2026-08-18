پرواز‌های مستقیم در مسیر مشهد ـ کراچی ـ مشهد توسط شرکت هواپیمایی کیش‌ایر آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، این پرواز‌ها به صورت هفتگی و در روز‌های دوشنبه انجام می‌شود. نخستین پرواز این مسیر با ۸۰ مسافر از مشهد عازم کراچی مرکز ایالت سند پاکستان شد.

راه‌اندازی این مسیر با هدف تقویت ارتباطات مردمی، توسعه گردشگری و تسهیل رفت‌وآمد میان ایران و پاکستان انجام شده است.

با اضافه شدن پرواز‌های کیش‌ایر، تعداد مسیر‌های هوایی مستقیم میان دو کشور طی یک سال گذشته افزایش یافته و ظرفیت جابه‌جایی مسافران میان ایران و پاکستان بیش از گذشته شده است.

در حال حاضر پرواز‌های مستقیم در مسیر‌های تهران ـ اسلام‌آباد، تهران ـ لاهور، مشهد ـ لاهور و کراچی ـ تهران برقرار است و شرکت‌های هواپیمایی ماهان، ایران‌ایر و ایران‌ایرتور در این مسیر‌ها فعالیت دارند.

با آغاز پرواز‌های کیش‌ایر، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های فعال در پرواز‌های مستقیم میان ایران و پاکستان اضافه شده است، اهمیت توسعه پرواز‌های مستقیم میان دو کشور به‌ویژه در ایام اربعین حسینی بیش از پیش آشکار شد.

همچنین به علت بسته بودن مسیر‌های زمینی میان پاکستان و ایران، نیاز به پرواز‌های مستقیم برای انتقال زائران پاکستانی به ایران به شدت افزایش یافت و کمبود ظرفیت پروازی میان دو کشور محسوس بود.

افزایش پرواز‌های مستقیم می‌تواند ضمن تسهیل سفر زائران، به توسعه مناسبات مردمی و گردشگری میان ایران و پاکستان نیز کمک کند.