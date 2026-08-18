یکی از آزادگان دوران دفاع مقدس، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین، با بازگویی خاطرات دوران حضور در جبهه‌ها و تجربه اسارت در منطقه مهران، از نقش محله‌ها و مساجد در بسیج نیرو‌ها و همچنین از حمایت‌های مستمر مردم در کنار نیرو‌های مسلح قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، علی پروندی در بخشی از سخنان خود به بازخوانی مسیر حضور در جبهه‌ها پرداخت و گفت: در دوران دفاع مقدس، تمام زیرساخت‌های محلی از جمله خانه‌ها، کوچه‌ها و مساجد، به پایگاه‌های آموزشی و اعزام نیرو تبدیل شده بودند.

وی با اشاره به تجربیات خود در دوران جوانی افزود: پیش از اعزام رسمی به خدمت سربازی، دوره‌های آموزش نظامی در میدان‌های محلی و مساجد برگزار می‌شد و پس از طی مراحل آموزشی در تهران، به عنوان سرباز وظیفه به جبهه‌ها اعزام شدم.»

پروندی با اشاره به مدت حضور خود در خط مقدم، تصریح کرد: «پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، حدود ۲۲ ماه در جبهه‌های عملیاتی حضور داشتم و این حضور در جبهه‌ها تا سن ۱۸ سالگی ادامه یافت.»

این آزاده همچنین با اشاره به وضعیت کنونی، از حمایت‌های بی‌دریغ مردم از نیرو‌های مسلح و پرچم کشور در خیابان‌ها قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از قدرت و همبستگی ملی دانست.

سید هاشم موسوی، یکی دیگر از آزادگان دوران دفاع مقدس، در این برنامه با اشاره به روحیه ایثار و مقاومت رزمندگان اسلام، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رزمندگان خود را به مردم و خاک این سرزمین پیوند داده بودند، گفت:برای دفاع از اسلام باید خون‌بها داد و مقاومت کرد؛ همان‌گونه که پیامبر مکرم اسلام، امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (ع) با فداکاری‌های بی‌شمار، جان‌های خود را در این راه نثار کردند.

موسوی با اشاره به ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان در آن دوران، افزود:عشق و دلبستگی ما به همین ارزش‌ها بود و همین باور، سختی‌های دوران اسارت را قابل تحمل می‌کرد.

این آزاده سرافراز در ادامه به بیان خاطرات تلخ و شیرین دوران اسارت پرداخت و گفت: «تحمل سختی‌های اسارت، کتک‌ها، محرومیت‌های غذایی و شرایط دشوار اردوگاه‌های اسرا، برای کسانی که آن دوران را تجربه نکرده‌اند، سخت قابل باور است.»

وی در ادامه با یادآوری ایام اربعین حسینی و اسرای دشت کربلا، بر لزوم انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده تأکید کرد.

سید هاشم موسوی همچنین با اشاره به ایثارگری‌های رزمندگان اسلام، اظهار داشت: ما واقعاً خودمان را به این مردم و این خاک وصل کرده بودیم؛ برای دفاع از این خاک باید خون‌بها داد، خون‌ها ریخته شود و مقاومت‌ها صورت گیرد.

وی با یادآوری فداکاری‌های پیامبر مکرم اسلام (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) افزود: همان‌گونه که در طول تاریخ برای دفاع از اسلام جان‌های بسیاری فدا شده است، ما نیز دل و عشق‌مان به همین ارزش‌ها بود.

این آزاده سرافراز با اشاره به سختی‌های دوران اسارت، تصریح کرد: تحمل سختی‌های دوره اسارت، کتک‌خوردن‌ها، گرسنگی‌ها و نبود امکانات اولیه در اردوگاه‌های اسرا بسیار دشوار بود؛ چراکه آنجا نه استراحتگاهی بود و نه شرایط انسانی. وی با اشاره به گذشت چند روز از اربعین حسینی، یاد و خاطره اسرای دشت کربلا را گرامی داشت.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از شخصیت ابوترابی، خاطرنشان کرد: به عقیده من و بسیاری از آزادگان، ایشان نفس الهی در وجودشان بود؛ انسانی مسیحایی با اخلاص، تقوا و ایمانی عمیق به خدا که ما واقعاً تا به حال چنین انسانی ندیده بودیم.

وی در ادامه با اشاره به روحیه ایثار و از خودگذشتگی در میان اسرای ایرانی، گفت: در اردوگاه‌ها وقتی عراقی‌ها ما را میزدند، برخی از بچه‌ها ضعیفتر بودند. من میدانستم که با کابل و چوب کتک میخورم، اما وقتی میدیدم یکی از دوستانم ضعیف است، جلو میرفتم تا ضربه به من بخورد و به او آسیب نرسد. بچه‌ها اینگونه خود را فدای یکدیگر میکردند.

وی در ادامه به خاطر‌های از مرحوم حاج آقا ابوترابی اشاره کرد و افزود: یک نسخه نهج البلاغه از صلیب سرخ به اردوگاه یک هزار و پانصد نفری آوردم و اعلام کردم که حدود یک ماه و نیم دیگر آن را از ما پس میگیرند. حاج آقا ابوترابی یکی از بچه‌ها را مأمور کرد و این جوانان داوطلبانه تمام نامه ها، خطبه‌ها و احادیث نهج البلاغه را از صفر تا صد حفظ کردند.

این آزاده سرافراز تأکید کرد: بچه‌های قزوین در این اقدام ارزشمند مشارکت فعال داشتند و این افتخاری برای استان ماست.