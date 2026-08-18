روایت حماسی یکی از آزادگان قزوین از دوران دفاع مقدس
یکی از آزادگان دوران دفاع مقدس، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین، با بازگویی خاطرات دوران حضور در جبههها و تجربه اسارت در منطقه مهران، از نقش محلهها و مساجد در بسیج نیروها و همچنین از حمایتهای مستمر مردم در کنار نیروهای مسلح قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، علی پروندی در بخشی از سخنان خود به بازخوانی مسیر حضور در جبههها پرداخت و گفت: در دوران دفاع مقدس، تمام زیرساختهای محلی از جمله خانهها، کوچهها و مساجد، به پایگاههای آموزشی و اعزام نیرو تبدیل شده بودند.
وی با اشاره به تجربیات خود در دوران جوانی افزود: پیش از اعزام رسمی به خدمت سربازی، دورههای آموزش نظامی در میدانهای محلی و مساجد برگزار میشد و پس از طی مراحل آموزشی در تهران، به عنوان سرباز وظیفه به جبههها اعزام شدم.»
پروندی با اشاره به مدت حضور خود در خط مقدم، تصریح کرد: «پس از گذراندن دورههای آموزشی، حدود ۲۲ ماه در جبهههای عملیاتی حضور داشتم و این حضور در جبههها تا سن ۱۸ سالگی ادامه یافت.»
این آزاده همچنین با اشاره به وضعیت کنونی، از حمایتهای بیدریغ مردم از نیروهای مسلح و پرچم کشور در خیابانها قدردانی کرد و آن را نشانهای از قدرت و همبستگی ملی دانست.
سید هاشم موسوی، یکی دیگر از آزادگان دوران دفاع مقدس، در این برنامه با اشاره به روحیه ایثار و مقاومت رزمندگان اسلام، بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رزمندگان خود را به مردم و خاک این سرزمین پیوند داده بودند، گفت:برای دفاع از اسلام باید خونبها داد و مقاومت کرد؛ همانگونه که پیامبر مکرم اسلام، امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (ع) با فداکاریهای بیشمار، جانهای خود را در این راه نثار کردند.
موسوی با اشاره به ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان در آن دوران، افزود:عشق و دلبستگی ما به همین ارزشها بود و همین باور، سختیهای دوران اسارت را قابل تحمل میکرد.
این آزاده سرافراز در ادامه به بیان خاطرات تلخ و شیرین دوران اسارت پرداخت و گفت: «تحمل سختیهای اسارت، کتکها، محرومیتهای غذایی و شرایط دشوار اردوگاههای اسرا، برای کسانی که آن دوران را تجربه نکردهاند، سخت قابل باور است.»
وی در ادامه با یادآوری ایام اربعین حسینی و اسرای دشت کربلا، بر لزوم انتقال این ارزشها به نسلهای آینده تأکید کرد.
سید هاشم موسوی همچنین با اشاره به ایثارگریهای رزمندگان اسلام، اظهار داشت: ما واقعاً خودمان را به این مردم و این خاک وصل کرده بودیم؛ برای دفاع از این خاک باید خونبها داد، خونها ریخته شود و مقاومتها صورت گیرد.
وی با یادآوری فداکاریهای پیامبر مکرم اسلام (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه معصومین (علیهمالسلام) افزود: همانگونه که در طول تاریخ برای دفاع از اسلام جانهای بسیاری فدا شده است، ما نیز دل و عشقمان به همین ارزشها بود.
این آزاده سرافراز با اشاره به سختیهای دوران اسارت، تصریح کرد: تحمل سختیهای دوره اسارت، کتکخوردنها، گرسنگیها و نبود امکانات اولیه در اردوگاههای اسرا بسیار دشوار بود؛ چراکه آنجا نه استراحتگاهی بود و نه شرایط انسانی. وی با اشاره به گذشت چند روز از اربعین حسینی، یاد و خاطره اسرای دشت کربلا را گرامی داشت.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از شخصیت ابوترابی، خاطرنشان کرد: به عقیده من و بسیاری از آزادگان، ایشان نفس الهی در وجودشان بود؛ انسانی مسیحایی با اخلاص، تقوا و ایمانی عمیق به خدا که ما واقعاً تا به حال چنین انسانی ندیده بودیم.
وی در ادامه با اشاره به روحیه ایثار و از خودگذشتگی در میان اسرای ایرانی، گفت: در اردوگاهها وقتی عراقیها ما را میزدند، برخی از بچهها ضعیفتر بودند. من میدانستم که با کابل و چوب کتک میخورم، اما وقتی میدیدم یکی از دوستانم ضعیف است، جلو میرفتم تا ضربه به من بخورد و به او آسیب نرسد. بچهها اینگونه خود را فدای یکدیگر میکردند.
وی در ادامه به خاطرهای از مرحوم حاج آقا ابوترابی اشاره کرد و افزود: یک نسخه نهج البلاغه از صلیب سرخ به اردوگاه یک هزار و پانصد نفری آوردم و اعلام کردم که حدود یک ماه و نیم دیگر آن را از ما پس میگیرند. حاج آقا ابوترابی یکی از بچهها را مأمور کرد و این جوانان داوطلبانه تمام نامه ها، خطبهها و احادیث نهج البلاغه را از صفر تا صد حفظ کردند.
این آزاده سرافراز تأکید کرد: بچههای قزوین در این اقدام ارزشمند مشارکت فعال داشتند و این افتخاری برای استان ماست.