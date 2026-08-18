به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام این نهاد، از مجموع ۳۵۰ نیروی فعال در حوزه کمک‌های بشردوستانه که در سال ۲۰۲۵ در جهان کشته شدند، ۱۸۶ نفر در نوار غزه شهید شده‌اند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنین اعلام کرد سال ۲۰۲۵ از نظر خشونت علیه کارکنان بشردوستانه یک رکورد تلخ دیگر به ثبت رساند و در مجموع ۹۰۷ امدادگر در نقاط مختلف جهان کشته، زخمی یا ربوده شدند.

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بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون هم ۸۲ امدادگر در جهان کشته، ۹۷ نفر زخمی و ۳۹ نفر ربوده شده‌اند. «تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، در واکنش به این آمار گفت: «اینکه تنها طی سه سال بیش از هزار نیروی امدادی کشته شده‌اند؛ به هیچ وجه قابل قبول نیست.»