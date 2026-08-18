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معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان از برنامهریزی فدراسیون کشتی برای برگزاری هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور تمجید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان با تمجید از برنامهریزی فدراسیون کشتی برای برگزاری هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور، حضور ۳۲ تیم در این رقابتها را نشانهای از نگاه هدفمند این فدراسیون برای ساختن نسل آینده کشتی ایران و رسیدن به موفقیتهای جهانی و المپیک دانست.
محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشتی کشور، با اشاره به استقبال گسترده استانهای کشور از این رقابتها اظهار داشت: امروز خوشحالم که شاهد حضور ۳۱ استان در قالب ۳۲ تیم در این المپیاد هستیم و از این بابت باید از رئیس پرتلاش و خستگیناپذیر فدراسیون کشتی تقدیر و تشکر کنم.
وی ادامه داد: حضور ۳۲ تیم در هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر، نشاندهنده برنامهریزی هدفمند فدراسیون کشتی برای رسیدن به سکوهای جهانی و المپیک است. وقتی کشتی ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی به صورت همزمان بر بام جهان ایستاد، این موفقیت مورد تحسین قرار گرفت و رفتارهای ارزشی و فرهنگی کشتیگیران کشورمان نیز جای تقدیر دارد.
معاون وزیر ورزش با اشاره به آغاز المپیادهای ورزشی با رشتههای المپیکی گفت: در مرحله نخست این المپیاد را با سه رشته المپیکی کشتی، وزنهبرداری و تکواندو آغاز کردیم و با هماهنگی فدراسیونها مقرر شد این مسابقات پیش از بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شود. پس از این بازیها نیز با هماهنگی فدراسیونها و ادارات کل ورزش و جوانان، رقابتها در سایر رشتهها برگزار خواهد شد.
اسبقیان خاطرنشان کرد: امیدواریم در این دوره از المپیاد، نخبگان و استعدادهای برتر شناسایی شوند تا مسیر ورود آنها به تیمهای ملی هموار شود.
وی در ادامه خطاب به کشتیگیران جوان حاضر در این رقابتها گفت: از پهلوانان کشتیگیر که فرزندان ایران عزیز هستند میخواهم چهار موضوع را در میادین ورزشی مورد توجه قرار دهند؛ عشق به ولایت و امامت، عشق به پرچم جمهوری اسلامی، عشق به سرود مقدس کشورمان و عشق به خاک و وطن.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان افزود: شما فرزندان راستین انقلاب اسلامی هستید و با این خودباوری، آیندهای درخشان را برای شما میبینم تا همچون علیرضا دبیرها و استاد منصور برزگرها به قهرمانی جهان و المپیک دست پیدا کنید.