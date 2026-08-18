پخش زنده
امروز: -
در آیینی از ۴۲ نفر آزادگان شهرستان فریدن و ۲۱ نفر آزادگان شهرستان فریدونشهر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: آزادگان سرافراز سند زنده ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمن هستند و دوران اسارت این عزیزان جلوهای روشن از جهاد، ایمان و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام سید احمد محمودی افزود: آزادگان سرافراز زمانی که سلاح در دست داشتند و در برابر دشمن میجنگیدند از انقلاب و ارزشهای اسلامی با تمام توان دفاع کردند و زمانی که اسیر شدند نیز با رفتار، ایمان و استقامت خود دفاع را ادامه دادند. وی گفت: اسارت برای آزادگانپایان مبارزه نبود، بلکه شکل دیگری از ایستادگی و مقاومت بود.
آیین تجلیل از آزادگان در میدان امام خامنهای کاشان برگزار شد.
در این آئین از ۱۷۳ آزاده تجلیل شد.