به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: آزادگان سرافراز سند زنده ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمن هستند و دوران اسارت این عزیزان جلوه‌ای روشن از جهاد، ایمان و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام سید احمد محمودی افزود: آزادگان سرافراز زمانی که سلاح در دست داشتند و در برابر دشمن می‌جنگیدند از انقلاب و ارزش‌های اسلامی با تمام توان دفاع کردند و زمانی که اسیر شدند نیز با رفتار، ایمان و استقامت خود دفاع را ادامه دادند. وی گفت: اسارت برای آزادگانپایان مبارزه نبود، بلکه شکل دیگری از ایستادگی و مقاومت بود.

آیین تجلیل از آزادگان در میدان امام خامنه‌ای کاشان برگزار شد.

در این آئین از ۱۷۳ آزاده تجلیل شد.