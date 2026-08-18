ادامه بررسی آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در جلسات بعدی شورا

همزمان با چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورا در جریان بررسی آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با بیان اینکه اقدام مثبتی در دهه ۸۰ آغاز شد، اظهار کرد: قرار بر این شد که ۲۰ دفتر خدمات الکترونیک شهر توسط سازمان فاوا برای ایجاد زنجیره ارتباط بین شهرداری و شهروندان توسعه یابد که این توسعه در سال ۱۳۸۷ اعمال شد.

وی افزود: مأموریت دفاتر در ابتدا مربوط به حوزه شهرسازی بود و به سرعت با آموزش کارکنان، وظایف توسعه یافت. پس از گذشت چند ماه دفاتر وظایف مربوط به وصول عوارض خودرو و امور مرتبط با اداره مالی شهرداری را نیز انجام دادند.

در ادامه این جلسه مفاد این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا پیشنهادات اصلاحی خود را برای اعمال در این آیین نامه مطرح کردند و بررسی مابقی مفاد به جلسات آینده شورا موکول شد.

گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی برای سال مالی ۱۴۰۴ تأیید شد

همچنین در نشست امروز شورا ، گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی و با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه سازمان آتش نشانی موظف است نسبت به تعیین تکلیف طلب دو هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال از سازمان امور مالیاتی اقدام کند، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های عمل آمده و تأثیرات ناشی از وقوع دو جنگ تحمیلی بر اجرای تعهدات پیمانکاران، سازمان ضمن احصای قرارداد‌های ناتمام و عقب مانده از زمان مقرر، تمهیدات لازم برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و زمانی به عمل آورد و نسبت به پایش مستمر بودجه مصوب با لحاظ نوسانات قیمت و نرخ ارز اقدام کند.

وی همچنین تصریح کرد: سازمان باید ظرف مدت چهار ماه نسبت به تعیین تکلیف پرونده شکایت شرکت پی تی سی گروپ اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای شهر تهران ارائه دهد.

قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه خدمات رسانی در جنگ در کنار خدمت رسانی روزمره انجام شد، گفت: افزایش نرخ ارز قرارداد‌های ما را با چالش مواجه کرده و ورود تجهیزات به خودی خود چالش محسوب می‌شود. با تمام موارد وضعیت بنادر و دریا، ما تجهیزات را وارد می‌کنیم، اما مابه التفاوت نرخ ارز بعضاً سه برابر شده است. از شورا درخواست می‌کنیم با ما همکاری کند.

وی اضافه کرد: پرونده شرکت پی تی سی در قوه قضاییه در حال رسیدگی و بررسی است و در تلاش هستیم که هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

همچنین علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وضعیت قراردادها، شورا باید همکاری لازم را داشته باشد. کمیسیون خدمات شهری پشتیبانی خوبی از این موضوع داشته و امیدواریم شورا نیز حمایت لازم را از آتش نشانی انجام دهد.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات ایمنی شورای شهر تهران هم ضمن تقدیر از آتش نشانان به نمایندگی ۲۱ عضو شورا، خاطرنشان کرد: آتش نشانان با تمام وجود و خالصانه در محل اصابت موشک‌ها که امکان اصابت مجدد هم وجود داشت، حضور پیدا کردند و همه شاهد ایثار و جان فشانی آنها بودند.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی در زمان جنگ از برخی تجهیزات لازم برخوردار نبود. ما در جلسات لیست تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحرانی را از سازمان آتش نشانی دریافت خواهیم کرد.

پیرهادی در ادامه بر پیگیری وضعیت سختی کار آتش نشانان تأکید کرد.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز گفت: شهرداری نیز باید تمهیداتی در بودجه برای تأمین تجهیزات با توجه به افزایش نرخ ارز در نظر بگیرد و ما هم مشکلی در حمایت از آتش نشانی نداریم. بودجه آتش نشانی تهران به صورت ۱۰۰ درصدی به این سازمان واگذار نشده و شهرداری باید این موضوع را پیگیری کند.

گزارش حسابرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درادامه با بیان اینکه فلسفه دفاتر خدمات الکترونیک برون‌سپاری برخی خدمات بود، تصریح کرد: برخی خدمات این دفاتر مجدداً در شهرداری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طرح کاهش زمان صدور پروانه تلاش بر این بود که بخش‌های موازی تقریباً حذف شود.