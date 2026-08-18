تعویض پمپ و لوله چاه آبرسانی شهر پاتاوه پس از ۲۵ سال
فرماندار شهرستان دنا از تعویض پمپ و لولههای چاه آبرسانی شهر پاتاوه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح عملیات تعویض پمپ و لولههای چاه آبرسانی، گفت: در پی درخواستهای مکرر مردم شهر پاتاوه در خصوص مشکلات آب آشامیدنی، موضوع در یک هفته اخیر بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت.رسولی افزود: لوله های این چاه پس از حدود ۲۵ سال با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال تعویض شد.
فرماندار دنا با اشاره به اینکه پمپ چاه سال گذشته تعویض شده بود، ادامه داد: امروز علاوه بر پمپ، لولههای چاه نیز که به دلیل فرسودگی با شکستگیهای زیادی مواجه بود، تعویض و لولههای ۶ اینچ جایگزین لولههای ۴ اینچ شده است.
رسولی اضافه کرد: با اجرای این طرح، کاهش حدود ۱۰ لیتر بر ثانیهای دبی آب جبران می شود و امیدواریم با تکمیل فرآیند، مشکل آب آشامیدنی شهر پاتاوه نیز رفع شود.