به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح عملیات تعویض پمپ و لوله‌های چاه آبرسانی، گفت: در پی درخواست‌های مکرر مردم شهر پاتاوه در خصوص مشکلات آب آشامیدنی، موضوع در یک هفته اخیر به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

رسولی افزود: لوله های این چاه پس از حدود ۲۵ سال با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال تعویض شد.

فرماندار دنا با اشاره به اینکه پمپ چاه سال گذشته تعویض شده بود، ادامه داد: امروز علاوه بر پمپ، لوله‌های چاه نیز که به دلیل فرسودگی با شکستگی‌های زیادی مواجه بود، تعویض و لوله‌های ۶ اینچ جایگزین لوله‌های ۴ اینچ شده است.