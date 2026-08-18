رئیس شورای تامین دام گفت: وابستگی شدید به واردات نهاده بر روند تولید دام کشور سایه انداخته و با کوچکترین تغییری در بازار ارز به شدت بر بخش تولیدات دامی اثر می‌گذارد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر وابستگی شدید صنایع دام و طیور کشور به نهاده‌های وارداتی را باعث تاثیرپذیری روند تولید از هر گونه تغییر و نوسان در روند واردات دانست و گفت: نزدیک به ۹۰ درصد از خوراک دام و طیور صنعتی و نیمه صنعتی کشور با نهاده‌های وارداتی تهیه می‌شود و این وابستگی باعث شده که بخش تولید هم در عمل تحت سلطه بخش واردات باشد.

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه این روند باعث شده که کوچکترین تغییر در روند واردات نهاده باعث ایجاد چالش‌های متعدد در بخش تولید شود، افزود: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که افزایش تولید داخلی در گرو واردات بالای نهاده است و بروز اشکال در واردات نیز، بخش تولید را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند.

وی اضافه کرد: این روند باعث شده که حتی پرقدرت‌ترین بخش تولید دام سبک کشور، یعنی دام عشایری هم، بی آنکه وابستگی چندانی به خوراک وارداتی داشته باشد، به ناچار تحت تاثیر تغییرات و وضعیت ایجاد شده در کل بخش تولید باشد.

پوریان با بیان اینکه واردات چشمگیر نهاده باعث بی توجهی به ظرفیت‌های داخلی در این عرصه و حتی تضعیف بستر‌های بومی تغذیه دام شده، تصریح کرد: اکثر دام سبک کشور با خوراک تولید داخلی و به ویژه علوفه مراتع تغذیه می‌شود و بنابراین نیاز چندانی به نهاده‌های دامی وارداتی ندارد و چنانچه از اراضی حاصلخیز و مراتع کشور با برنامه ریزی و مدیریت و نظارت دقیق و مناسب استفاده شود، می‌توانیم تا حد زیادی وابستگی تولید گوشت کشور به نهاده‌های وارداتی را کاهش دهیم.