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مدیر بنیاد مسکن کبودراهنگ از آغاز عملیات آسفالتریزی معابر روستای هدف گردشگری اکنلو این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در ادامه اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای روستایی، امام جمعه شیرینسو، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار شیرینسو، مسئول دفتر نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان از روند اجرای عملیات آسفالتریزی معابر روستای هدف گردشگری آکنلو بازدید کردند.
در حاشیه این بازدید مدیر بنیاد مسکن شهرستان با اشاره به اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات آسفالتریزی معابر اکنلو در سطح ۴۲۰۰ مترمربع و با مصرف حدود ۶۰۰ تن آسفالت در حال اجراست که برای آن یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان اعتبار ملی اختصاص یافته و مجموع هزینه اجرای عملیات نیز بالغ بر ۳ میلیارد تومان است.
داودی با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف بهسازی و ارتقای کیفیت معابر، تسهیل تردد اهالی و گردشگران، افزایش ایمنی و بهبود سیمای روستای هدف گردشگری اکنلو انجام میشود افزود: اجرای این پروژه میتواند نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای گردشگری و توسعه ظرفیتهای این روستا داشته باشد.