به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: تحقیقات پلیس درباره چند سارق لوازم و محتویات خودرو در محدوده یوسف‌آباد، به شناسایی محل نگهداری اموال مسروقه و کشف محموله‌ای از اموال و تجهیزات مشکوک به سرقت منجر شد؛ مأموران کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد در این عملیات، از دوچرخه و رینگ و لاستیک گرفته تا ضبط خودرو و باتری موتورسیکلت را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: پس از دستگیری چند متهم به اتهام سرقت لوازم و محتویات خودرو، مأموران در جریان بازرسی‌های اولیه از متهمان، علاوه بر کشف ادوات ویژه سرقت، با یک حلقه رینگ و لاستیک نیز مواجه شدند که احتمال سرقتی بودن آن وجود داشت.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در ادامه تحقیقات تخصصی و بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده، موفق شدند محل سکونت متهمان در محله یوسف‌آباد و محل نگهداری اموال مسروقه را شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه پس از انجام هماهنگی‌های لازم و اخذ دستور قضایی، تیم عملیات کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد وارد محل شناسایی‌شده شد و بازرسی از آن را در دستور کار قرار داد.تصریح کرد: در جریان بازرسی از محل، ۳ دستگاه دوچرخه، ۴ حلقه رینگ و لاستیک، ۲ جعبه ابزار، یک چادر مسافرتی، یک چادر خودرو، انواع ادوات مورد استفاده برای سرقت، ۲ جفت باند، ۲ دستگاه ضبط و پخش خودرو، ۳ عدد باتری موتورسیکلت و تعدادی از متعلقات موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

به گفته سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت، بررسی اموال کشف‌شده در دستور کار پلیس قرار گرفته تا مالکان آنها شناسایی و اموال پس از طی مراحل قانونی به صاحبانشان بازگردانده شود.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی، با دستور قضایی روانه زندان شدند و تحقیقات درباره ابعاد این پرونده و سرقت‌های احتمالی مرتبط با متهمان ادامه دارد.

سرهنگ نظری با تأکید بر ضرورت افزایش سطح ایمنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و محل نگهداری اموال، از شهروندان در خواست کرد: نکات پیشگیرانه را جدی بگیرند و خودرو‌های خود را حتی برای مدت کوتاه در محل‌های خلوت، کم‌نور و فاقد نظارت رها نکنند و هنگام پارک، مکان‌هایی را انتخاب کنند که از روشنایی مناسب و دوربین مداربسته برخوردار باشند.

وی از شهروندان خواست از قرار دادن اشیای قیمتی و وسایل قابل مشاهده داخل خودرو خودداری کنند؛ چرا که مشاهده وسایل باارزش می‌تواند انگیزه سرقت و تخریب خودرو را افزایش دهد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت با تأکید بر استفاده از تجهیزات ضدسرقت استاندارد برای خودرو و موتورسیکلت گفت: هنگام ترک وسیله نقلیه، رانندگان باید از قفل بودن کامل درها، شیشه‌ها و صندوق عقب اطمینان حاصل کنند و از نگهداری وسایل باارزش و قطعات قابل سرقت در پارکینگ‌های عمومی یا فضا‌هایی که از حفاظت و ایمنی کافی برخوردار نیستند، خودداری کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا خودرو‌های مشکوک در اطراف پارکینگ‌ها، خودرو‌ها یا محل نگهداری موتورسیکلت‌ها، بدون نزدیک شدن یا مواجهه مستقیم با افراد، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بر اهمیت ثبت مشخصات و شماره سریال اموال باارزش تأکید و تصریح کرد: شهروندان، به‌ویژه مالکان دوچرخه و موتورسیکلت، بهتر است شماره سریال و مشخصات دقیق اموال خود را ثبت و در محل مطمئنی نگهداری کنند تا در صورت وقوع سرقت، روند شناسایی و پیگیری اموال تسهیل شود.

وی گفت: رعایت نکات ساده ایمنی، انتخاب محل مناسب برای پارک خودرو و موتورسیکلت و استفاده از تجهیزات بازدارنده استاندارد می‌تواند فرصت ارتکاب جرم را از سارقان بگیرد و نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع سرقت داشته باشد.