به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند از اجرای حکم قضایی و رفع تصرف ۱۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در پلاک‌های ثبتی «مرواریدره و چقاسیاه» این شهرستان خبر داد.

مسعود عبدالهی گفت: با هدف اجرای حکم دادگاه عمومی و انقلاب بخش زالیان مبنی بر تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی ملی از طریق شخم و سایر اقدامات غیرقانونی توسط دو فرد متخلف، این عملیات با حضور و نظارت مامورین یگان حفاظت این اداره اجرایی شد.

عبدالهی با تأکید بر اینکه صیانت از انفال و بیت‌المال خط قرمز مجموعه منابع طبیعی است، افزود: با اجرای این حکم، در مجموع بیش از ۱.۳ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض سودجویان قرار گرفته بود، رفع تصرف و به انفال بازگردانده شد.

او با بیان این که ارزش اقتصادی اراضی رفع تصرف شده در این عملیات، حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده است، ابراز داشت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی به عنوان سرمایه‌های ملی، وظیفه‌ای همگانی است و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام و آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی است.