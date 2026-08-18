با ورود دادگاه عمومی و انقلاب بخش زالیان؛
رفع تصرف از ۱۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در شازند
با اجرای حکم قضایی، سیزده هزار مترمربع از زمینهای ملی در شهرستان شازند رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند از اجرای حکم قضایی و رفع تصرف ۱۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در پلاکهای ثبتی «مرواریدره و چقاسیاه» این شهرستان خبر داد.
مسعود عبدالهی گفت: با هدف اجرای حکم دادگاه عمومی و انقلاب بخش زالیان مبنی بر تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی ملی از طریق شخم و سایر اقدامات غیرقانونی توسط دو فرد متخلف، این عملیات با حضور و نظارت مامورین یگان حفاظت این اداره اجرایی شد.
عبدالهی با تأکید بر اینکه صیانت از انفال و بیتالمال خط قرمز مجموعه منابع طبیعی است، افزود: با اجرای این حکم، در مجموع بیش از ۱.۳ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض سودجویان قرار گرفته بود، رفع تصرف و به انفال بازگردانده شد.
او با بیان این که ارزش اقتصادی اراضی رفع تصرف شده در این عملیات، حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده است، ابراز داشت: حفاظت از عرصههای طبیعی به عنوان سرمایههای ملی، وظیفهای همگانی است و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام و آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی است.