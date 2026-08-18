پخش زنده
امروز: -
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور تقویت پیوند خانه، مدرسه و مسجد را از اقدامات مهم تربیتی دانست و گفت: این طرح که در امور تربیتی آموزشوپرورش آغاز شده، باید استمرار پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید احمد زرهانی در ارتباط تصویری با سیونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزشوپرورش سراسر کشور، از اقدامات وزارت آموزشوپرورش در توجه به اقامه نماز قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدواریم این رویکرد در سال تحصیلی پیشرو، زمینه رشد فکری و عبادی نسل جدید را فراهم کند.
وی یکی از مطالبات ستاد اقامه نماز را حضور فعال مدیران آموزشوپرورش در شوراهای اقامه نماز عنوان کرد و گفت: رؤسای آموزشوپرورش باید در سیاستگذاری و برنامهریزی برای تقویت نماز در مدارس نقش فعال داشته باشند.
آموزش فلسفه نماز و درستخوانی به دانشآموزان
زرهانی با اشاره به برخی مسائل دانشآموزان در حوزه نماز افزود: برخی دانشآموزان فلسفه نماز را نمیدانند و همین مسئله میتواند زمینه کمتوجهی آنان به نماز را فراهم کند؛ بنابراین فلسفه نماز باید با زبان ساده برای دانشآموزان تبیین شود.
وی همچنین بر آموزش صحیح اذکار و قرائت نماز تأکید کرد و گفت: این آموزش باید در قالب تعلیمات دینی و با استفاده از ظرفیت معلمان و مربیان پرورشی انجام شود.
قائممقام ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: اگر دانشآموز درستخوانی نماز را بیاموزد و دستگاه تعلیم و تربیت وظیفه خود را در این زمینه بهدرستی انجام دهد، مسئولیت انتخاب او در آینده بر عهده خودش خواهد بود.
خانه، مدرسه و مسجد باید به هم پیوند بخورند
زرهانی تقویت پیوند خانه، مدرسه و مسجد را از اقدامات مهم تربیتی دانست و گفت: این طرح که در امور تربیتی آموزشوپرورش آغاز شده، باید استمرار پیدا کند.
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره اقامه نماز در مدارس اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، در حدود ۶۵ هزار مدرسه نماز اقامه میشود و حدود ۱۰ هزار مدرسه نیز با مساجد ارتباط دارند که میتوان این ارتباط را گسترش داد.
تشویق دانشآموزان نمازگزار تقویت شود
وی با تأکید بر ضرورت تشویق نوجوانان نمازگزار گفت: این تشویق باید از خانواده آغاز شود و در مدرسه و سپس در سطح شهرستان و استان با مشارکت مدیران، فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان آموزشوپرورش ادامه پیدا کند.
زرهانی افزود: اهدای لوح تقدیر، برگزاری اردوهای ویژه فعالان نماز و اعطای هدایا و جوایز میتواند از جمله شیوههای تشویق دانشآموزان باشد.
مدیران در صف نماز دانشآموزان حضور پیدا کنند
قائممقام ستاد اقامه نماز کشور همچنین از مدیران و مسئولان خواست با حضور در صف نماز جماعت دانشآموزان، آنان را مورد تشویق قرار دهند و گفت: حمایت و تشویق دانشآموزان در دوران کودکی و نوجوانی میتواند زمینه حضور باانگیزهتر آنان در مسجد و نماز جماعت در سالهای آینده را فراهم کند.
زرهانی ابراز امیدواری کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مدرسه و زنگ اقامه نماز با هم نواخته شود و سالی سرشار از معنویت برای آیندهسازان انقلاب اسلامی رقم بخورد.