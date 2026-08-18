مجری طرح سد و نیروگاه «تنگ معشوره» با اعلام خبر آغاز عملیات بتن‌ریزی اولیه این سد راهبردی در استان لرستان، از برنامه‌ریزی برای اجرای بتن‌ریزی اصلی از مهر امسال خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مجری طرح سد و نیروگاه تنگ معشوره، با اشاره به مراحل طی شده در این طرح بزرگ گفت: پس از اتمام موفقیت‌آمیز عملیات حفاری تکیه‌گاه‌ها و پی سد که از سال گذشته آغاز شده بود، و همچنین با استقرار و راه‌اندازی تجهیزات سنگ‌شکن و بچینگ تولید بتن، نخستین پانل بتنی با ابعاد ۷ در ۷ مترمربع با موفقیت اجرا شد.

حجت‌الله قربان‌خانی، با بیان اینکه این عملیات به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت، افزود: طبق طراحی‌های انجام شده، در مجموع ۵۵ پانل بتنی در ابعاد مختلف اجرا خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با تکمیل بخشی از این پانل‌ها، تجهیزات ویژه حفاری و تزریق در محل مستقر شده و عملیات «تزریق تحکیمی» پی سد برای استحکام حداکثری سازه آغاز خواهد شد.

مجری طرح سد تنگ معشوره در پایان با اشاره به زمان‌بندی دقیق اجرای این طرح تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، عملیات بتن‌ریزی اصلی (بتن RCC) از مهر پیشِ‌رو به‌صورت دو شیفته وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

«شایان ذکر است سد بتنی تنگ‌معشوره با ارتفاع ۹۶ متر و حجم بتن ۴۲۰ هزار مترمکعب، از نوع RCC طراحی شده است. این طرح با ایجاد مخزنی به ظرفیت ۵۲۵ میلیون مترمکعب، با هدف کنترل سیلاب‌های رودخانه کشکان، تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان‌های کوهدشت، دلفان، چگنی و سلسله، و همچنین تولید سالانه ۵۰ گیگاوات‌ساعت برق‌آبی در حال احداث است.»