سرمربی استقلال تهران گفت: نساجی قائم شهر تیمی با اصالت، ریشه دار، دونده و پرتلاش است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پیش از دیدار با نساجی مازندران در هفته دوم لیگ برتر، با بیان اینکه نساجی تیمی بااصالت و ریشه‌دار است، گفت: اراده ما این است که هر هفته تمام توان خود را برای هر مسابقه بگذاریم.

سهراب بختیاری‌زاده افزود: در بازی قبلی ضعف‌هایی داشتیم که تلاش می‌کنیم تکرار نشود و هدف این است که هفته به هفته بهتر شویم.

او ادامه داد: بازی اول تیم نساجی رو دیدیم و نساجی تیم دونده و پرتلاشی نشان داد، اما شانس استقلال برای برد بیشتر است.



سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه بازی سختی در وطنی قائم شهر و در حضور تماشاگران پرشور این تیم خواهیم داشت، گفت: بازیکنان استقلال از نظر بدنی و ذهنی کاملاً آماده هستند.

سرمربی تیم نساجی مازندران نیز گفت: اگر بخواهیم به دلیل امتیاز میزبانی هیجان زده مقابل استقلال بازی کنیم درست نیست و در عملکرد تیم تاثیر خواهد گذاشت.



سید مجتبی حسینی با بیان اینکه باید از حمایت طرفداران نساجی مازندران به بهترین شکل استفاده کرد، ادامه داد: مقابل استقلال که یکی از بهترین تیم‌های ایران است مهمترین نکته ارائه یک فوتبال خوب و در خور نام نساجی است.

او گفت: در بازی نخست با وجود بازی بسیار خوبی که بازیکنان انجام دادند و کمترین حقمان کسب مساوی بود نتیجه را واگذار کردیم و این نتیجه باعث شده حساسیت این بازی برای ما بالا برود

سید مجتبی حسینی افزود: دیر بسته شدن تیم و شروع دیرهنگام، دلیل نمی‌شود که نتیجه نگیریم و تلاش می‌کنیم نساجی هر هفته سیر صعودی داشته باشد و هفته به هفته بهتر شود، چون می‌دانم مردم چه انتظاراتی دارند.



دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال امروز در حالی پیگیری می‌شود که در یکی از مهمترین بازی‌های این هفته؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.