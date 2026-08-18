در این بسته خبری درگذشت مادر شهید قهرودی و بهره برداری از طرحهای عمرانی و خدماتی شهرداری کاشان را بخوانید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر مادرشهید علی قربانیان قهرودی در کاشان تشییع و در گلزارشهدای دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد.

حاجیه خانم صنعت ایلیاتی بر اثر کهولت به دیار باقی شتافت.

شهید علی قربانیان قهرودی یازدهم آبان ۱۳۶۱ در عملیات محرم به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد.

هم‌زمان با هفته دولت، طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرداری کاشان با بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری می‌رسد.

ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان گفت: تا پایان امسال نیز ۲۰ طرح خدماتی و عمرانی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.