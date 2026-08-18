نجمه پورملکی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب و درباره علاقه ایشان به کتاب و کتابخوانی و تقریظ‌هایشان به ویژه بر کتاب‌های دفاع مقدس، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نجمه پورملکی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب و درباره علاقه ایشان به کتاب و کتابخوانی و تقریظ‌هایشان به ویژه بر کتاب‌های دفاع مقدس، شعری سروده است.



از صبح شنبه خاطره ی " دا" یتیم شد

تقریظ های" دختر شینا "یتیم شد

در خانه ات کتاب نخوانده نداشتی

بی تو کتابخانه دنیا یتیم شد !

دنیا ندیده مثل تو مردی کتاب خوان

بعد از تو غرفه غرفه ،مصلی یتیم شد

تنها نه " جنگ و صلح" نه این " خوشه های خشم"

آثار انقلاب اروپا یتیم شد

فتح المبین و همت ِ " همپای صاعقه"

بعد از تو "حوض خون" مقرها یتیم شد

"سربازهای روز نهم " "مثل مصطفی"

گریان که رمز حضرت زهرا یتیم شد

"تنها" برای این دل خود گریه می کنم !

دیدی چگونه این دل تنها یتیم شد؟

"وقتی که مثل سایه مهتاب گم "شدی

آئینه هیچ بعد تو دریا یتیم شد

آنگاه از "مربع قرمز "کسی شنید

ای راهیان نور که "یکتا" یتیم شد

سوگند می خورم به تماشای رهبری

بعد از تو خاطرات تماشا یتیم شد



امسال شعر زائر بارانی حرم

در راه بیت حضرت آقا یتیم شد....