معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت برگزاری با شکوه و متفاوت برنامه‌های هفته دولت، چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی و هفته وحدت گفت: این مناسبت‌ها باید با رویکرد تبیین دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران، تقویت امید اجتماعی و مشارکت گسترده مردم برگزار شود.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری برنامه‌های ملی هفته دولت، چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی و هفته وحدت با اشاره به قرار گرفتن کشور در شرایط پس از جنگ و همزمانی چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی با هفته دولت اظهار کرد:انتظار می‌رود برنامه‌های امسال متفاوت از سال گذشته، با شکوه و در شان شهدای دولت و رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده دربا اشاره به قرار گرفتن کشور در شرایط پس از جنگ و همزمانی چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی با هفته دولت اظهار کرد:انتظار می‌رود برنامه‌های امسال متفاوت از سال گذشته، با شکوه و در شان شهدای دولت و رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها پس از تعیین مسئولیت‌ها افزود: پس از اتخاذ تصمیمات و مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاه ها، عملکرد مجموعه‌ها در نحوه اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه استانداری آمادگی کامل برای پشتیبانی از برنامه‌های این مناسبت‌ها را دارد گفت: مجموعه این برنامه‌ها باید با رویکرد تبیین دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران و تقویت امید اجتماعی طراحی و اجرا شود.

محمدزاده با اشاره به شرایط پس از جنگ و تلاش دشمن برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه اظهار کرد: در این شرایط باید با ارائه گزارش‌های واقعی، دقیق و امیدآفرین در عرصه گفتمانی و رسانه‌ای نیز همگام با مقابله در عرصه نظامی حرکت کنیم.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت رویداد ایران جان برای انعکاس و معرفی ظرفیت‌ها و برنامه‌های استان تاکید کرد و افزود:برنامه‌های این مناسبت‌ها باید با حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار شود تا ضمن افزایش اثرگذاری، زمینه تقویت همدلی و انسجام اجتماعی فراهم شود.

در این جلسه همچنین الزامات و ظرفیت‌های موجود برای برگزاری برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه ریزی منسجم، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی تاکید شد.