رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: اولویت کار باید نماز باشد. زیرا امروز بسیاری از کشور‌های پیشرفته از نظر سواد و امکانات مشکل ندارند، اما با مشکلات اخلاقی و دینی مواجه هستند و نماز می‌تواند در تکمیل انسان و تربیت او نقش داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در ارتباط تصویری با سومین روز از برگزاری سی‌ونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، با اشاره به ۶۰ سال سابقه معلمی خود، خطاب به جامعه معلمان اظهار کرد: باید ارزش کار خود را بدانید. ارزش یک چیز به مقدار کاری است که روی آن انجام شده و معلم نیز با کار روی دانش‌آموز، به او ارزش و هویت می‌بخشد.

وی افزود: معلم روی نسل، اخلاق، فکر، بیان، ادب و حیای دانش‌آموز کار می‌کند. مهندس ساختمان می‌سازد، اما معلم انسان می‌سازد و به همین دلیل کار معلم مقدس است.

اگر به ۱۴ سالگی برگردم، باز هم معلم می‌شوم

قرائتی با اشاره به خاطره دیدار خود با آیت‌الله العظمی گلپایگانی(ره) درباره انتخاب شغل معلمی گفت: از ایشان پرسیدم «من می‌توانستم فقیه شوم، اما به جای فقیه شدن، معلم شدم. آیا خسارت کرده‌ام و اشتباه کرده‌ام؟ ایشان به من فرمودند اگر معلم شوید پشیمان نخواهی شد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تأکید کرد: تا امروز از معلم شدن پشیمان نشده‌ام و اگر به ۱۴ سالگی برگردم، باز هم معلم می‌شوم.

گفت‌وگوی خصوصی معلم با دانش‌آموز اثرگذار است

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم معلمان با دانش‌آموزان گفت: اگر هر معلم روزانه ۱۰ یا ۲۰ دقیقه به‌صورت خصوصی با دانش‌آموزان صحبت کند، اثر زیادی خواهد داشت. حتی گفت‌وگویی دو دقیقه‌ای درباره نماز، بهداشت یا مسائل مورد نیاز دانش‌آموز می‌تواند اثرگذار باشد و این تذکر نباید با اجبار همراه باشد.

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به اهمیت دیدار و عیادت از دانش‌آموزان نیز گفت: بچه‌های ما چند میلیون نفر هستند و یک ملاقات یا عیادت می‌تواند اثرگذار باشد.

معلم باید اهل یادگیری و در میان مردم باشد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع)، بر ضرورت یادگیری مستمر معلمان تأکید کرد و گفت: معلم نیز باید اهل یادگیری باشد و از دانشی که برای او مفید است، استفاده کند.

وی ادامه داد: معلم باید از مردم و در میان مردم باشد؛ با مردم احوالپرسی کند، به عیادت برود، ارتباط اجتماعی داشته باشد و در فعالیت‌های اجتماعی و دینی حضور پیدا کند.

قرائتی همچنین معلمان را به مطالعه و افزایش دانش توصیه کرد و گفت: هفته‌ای یک کتاب بخوانید و از محتوای مفید رسانه‌ها استفاده کنید. هر چیزی که در تلویزیون پخش می‌شود، مفید نیست و باید تشخیص داد چه چیزی ارزش استفاده دارد.

وی با بیان اینکه نباید عمر را هدر داد، افزود: خداوند امکانات و فرصت را در اختیار شما قرار داده است؛ قدر آن را بدانید و روزبه‌روز مطالعه خود را افزایش دهید.

بچه‌های ما امانت هستند

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر مسئولیت معلمان در قبال دانش‌آموزان گفت: بچه‌های ما امانت هستند و این مخلوق خداوند در اختیار ما قرار گرفته است؛ بنابراین باید مراقب باشیم در این امانت خیانت نکنیم.

اولویت آموزش و پرورش باید نماز باشد

قرائتی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نماز در نظام تعلیم و تربیت گفت: اولویت کار باید نماز باشد. زیرا امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته از نظر سواد و امکانات مشکل ندارند، اما با مشکلات اخلاقی و دینی مواجه هستند و نماز می‌تواند در تکمیل انسان و تربیت او نقش داشته باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه نباید نماز را ساده گرفت، اظهار کرد: نماز می‌تواند ابعاد مختلف تربیتی انسان را تقویت کند.

تذکر مدیر مدرسه می‌تواند اثرگذارتر از تذکر روحانی باشد

قرائتی با اشاره به نقش مدیران مدارس در ترویج نماز و ارزش‌های دینی گفت: گاهی تذکر شما از تذکر یک روحانی بیشتر اثر دارد. شغل روحانی تبلیغ دین است، اما شما که مدیر مدرسه هستید، اگر با محبت تذکر بدهید، اثر آن می‌تواند بیشتر باشد.