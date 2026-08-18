معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز اعزام‌های سفر زیارتی عمره مفرده در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: دارندگان سند عمره مفرده از هم اکنون آمادگی لازم را کسب نمایند تا پس از اعلام رسمی سازمان حج و زیارت و مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده به این سفر معنوی مشرف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌شدن زمینه تشرف عمره‌گزاران به سرزمین وحی اظهار داشت: شرکت‌های دارای مجوز از سازمان حج و زیارت برنامه‌های مقدماتی را انجام داده‌اند و پس از تکمیل مراحل اجرایی، انعقاد قراردادها و سایر موضوعات، به‌زودی اطلاعیه رسمی درباره نحوه ثبت‌نام و اعزام متقاضیان این سفر معنوی منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد: افرادی که دارای سند ثبت‌نامی عمره مفرده هستند، در اولویت تشرف قرار دارند و از هم اکنون آمادگی لازم را برای پیگیری مراحل بعدی داشته باشند که به مرور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در مرحله نخست بسته سفر ۱۰ روزه عمره پیش‌بینی شده است، افزود: در ادامه تلاش خواهد شد متناسب با نیاز و درخواست متقاضیان، تنوع بسته‌های سفر عمره نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. معتمران در این سفرها از خدمات مناسب اسکان هتلی در شهرهای مدینه منوره و مکه مکرمه، حمل‌ونقل، زیارت دوره و دیگر خدمات مورد نیاز بهره‌مند می‌شوند تا حداکثر استفاده معنوی را در این سفر داشته باشند.

رضایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی سازمان فراهم‌کردن سفری مطلوب همراه با عزت، کرامت، امنیت و سلامت برای زائران است، درباره هزینه سفر عمره نیز گفت: به شرکت‌های مذکور تاکید شده است که تلاش کنند قیمت نهایی سفر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام نمایند و هم‌اکنون منتظر نهایی‌شدن قراردادها و مشخص‌شدن هزینه‌های مرتبط هستیم.

گفتنی است در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر در نوبت تشرف به عمره مفرده قرار دارند.