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مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان اعلام کرد: مسیر احداث نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس در مناطق «مهیار» و «کوهپایه» هموار و تفاهمنامههای استراتژیک سرمایهگذاری برای تولید ۲ هزار و ۷۳۰ مگاوات برق سبز به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امین مقدس با اشاره به مصوبات کلیدی برای تسهیل زیرساختی طرحهای خورشیدی استان گفت: یکی از اولویتهای اصلی استان، رفع موانع اجرایی در سایتهای خورشیدی “مهیار” و “دهاقان” بود که در این راستا، هماهنگیهای لازم برای ایجاد راههای دسترسی و تسریع در تحویل زمین انجام شد تا سرمایهگذاران بدون دغدغه عملیات اجرایی را آغاز کنند.
مقدس همچنین از انعقاد دو تفاهمنامه بزرگ و زیربنایی خبر داد و افزود: نخستین تفاهمنامه مربوط به احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه دشت مهیار با ظرفیت ۷۳۰ مگاوات است.
مدیرعامل برق منطقهای اصفهان افزود: در این طرح، سه سرمایهگذار به صورت مشترک مسئولیت توسعه شبکه بالادستی را برعهده گرفتهاند.
مقدس همچنین به بزرگترین طرح تفاهمنامههای منعقد شده اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه دوم با گروه سرمایهگذاری ماهان برای احداث یک سایت عظیم دو هزار مگاواتی منعقد شد که براساس این توافق، عملیات توسعه شبکه بالادستی و زیرساختهای اتصال به شبکه این نیروگاه کلان پس از هماهنگی لازم و دریافت مجوز اتصال به شبکه از شرکت توانیر، وارد مرحله اجرایی میشود.
وی با تأکید بر اهمیت این پروژهها در پایداری شبکه برق کشور، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این نیروگاهها، بخش قابلتوجهی از ناترازی انرژی استان در ساعتهای روز جبران میشود.