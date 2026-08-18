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همایش «هزار روز طلایی زندگی» با تأکید بر اهمیت سالهای نخست زندگی در شکلگیری سلامت جسمی و روانی کودکان، در میبد برگزار شد و کارشناسان بر نقش تعیینکننده خانواده، سبک زندگی، تغذیه سالم و آرامش محیط خانواده در تربیت نسلی سالم و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همایش «هزار روز طلایی زندگی» با حضور معاون سیاسی، امنیتی فرماندار میبد، شهردار میبد و جمعی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش شهرستان میبد، در کانون فرهنگی شهید رجایی برگزار شد.دکتر نوذر نخعی استاد پزشک اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در این همایش با اشاره به اهمیت سالهای نخست زندگی در رشد و شکلگیری شخصیت کودک، گفت: تربیت صحیح کودک از دوران بارداری آغاز میشود و بهویژه دو سال نخست زندگی، دورهای مهم در شکلگیری سلامت جسمی و روانی و شخصیت کودک به شمار میرود.
وی، محبت، بازی با کودک، تغذیه مناسب، بهرهمندی از شیر مادر و ایجاد آرامش برای مادر در دوران بارداری را از عوامل مؤثر در رشد سالم کودک دانست و بر ضرورت ارتباط خانوادهها با مراکز بهداشت و استفاده از مشاورههای رایگان شیردهی از نخستین ساعات تولد نوزاد تأکید کرد.نخعی، همچنین والدین را نخستین الگوی رفتاری کودکان عنوان کرد و افزود: خانوادهها باید از سالهای نخست زندگی، نظم و قوانین متناسب با سن را به کودکان آموزش دهند و در زمینه استفاده از تلفن همراه، حضور در مهمانیها و سایر محیطهای اجتماعی نیز چارچوبهای متناسب با سن کودک تعیین کنند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت حفظ سبک زندگی اصیل ایرانی و مذهبی اظهار داشت: بسیاری از توصیههای علمی امروز، از تغذیه سالم و استفاده بیشتر از غذاهای آبپز تا توجه به عواطف خانوادگی، در آغوش گرفتن و ابراز محبت به کودک و ایجاد فضای آرام در خانه، ریشه در شیوه زندگی سنتی خانوادهها دارد.وی، کاهش عواطف خانوادگی و افزایش تنش میان اعضای خانواده را از عوامل اثرگذار بر سلامت روان کودکان دانست و بر ضرورت تقویت گذشت، کاهش تنشهای خانوادگی و پرهیز از دخالتهای غیرضروری در زندگی زوجها تأکید کرد.
نخعی تصریح کرد: قرار گرفتن مداوم کودک در معرض استرس و تنشهای خانوادگی میتواند سلامت روانی او را تحت تأثیر قرار دهد و در بلندمدت زمینهساز بروز برخی مشکلات جسمی و اجتماعی شود.وی همچنین با اشاره به افزایش سزارین و کاهش روند شیردهی، بر ضرورت ارتقای آگاهی خانوادهها درباره پیامدهای انتخابهای مرتبط با شیوه تولد و تغذیه نوزاد تأکید کرد.
استاد پزشک اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان گفت: برای تربیت نسلی سالم، صالح و کارآمد، بیش از امکانات و وسایل خاص، باید محبت، آرامش، الگوی صحیح رفتاری والدین، تغذیه سالم، ارتباط عاطفی و سبک زندگی مناسب را در خانواده تقویت کرد؛ عواملی که میتوانند در ارتقای سلامت جسم و روان کودکان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.