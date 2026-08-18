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معاون سیمای صداوسیمای کیش، گفت: اولین قسمت رویداد مسابقه میدان یار، چهارشنبه ۲۸ مرداد از شبکه کیش به روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم بروغنی، گفت: مراحل نهایی آماده سازی رویداد مسابقه میدان یار در حال انجام است.
او افزود: آمادگی نظامی، باز و بسته کردن سلاح، تیراندازی، امداد و نجات و آموزش کمکهای اولیه، رجزخوانی و فعالیتهای فرهنگی از جمله پلاکاردنویسی از بخشهای رویداد مسابقه میدان یار است.
معاون سیمای صداوسیمای کیش، هدف از برگزاری رویداد مسابقه میدان یار را ارتقای آمادگی عمومی، آموزش مهارتهای مورد نیاز در شرایط بحرانی و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی عنوان کرد.
ابراهیم بروغنی، گفت: مخاطبان شبکه کیش میتوانند در فضای مجازی رویداد مسابقه میدان یار را از تلوبیون نیز مشاهده کنند.