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رادیو فرهنگ امروز، سهشنبه ۲۷ مرداد، با دو برنامه «ققنوس» و «هفت اقلیم»، به واکاوی مباحث ادبی و هنری، از پاسداشت زبان فارسی تا هنردرمانی و کاربرد هوش مصنوعی در هنر میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ققنوس» که ساعت ۱۵ با رویکرد پاسداشت زبان فارسی و بررسی حکمت شاعرانه ایرانیان پخش میشود، به تهیهکنندگی و نویسندگی معصومه علوینکو و با گویندگی مهدی محمدیان تدارک دیده شده است.
در این برنامه، دو گفتوگوی تخصصی در دستور کار قرار دارد؛ نخست با داودزاده (معاون آفرینش و اجرای مرکز فرهنگی و هنری منطقه ۶) درباره برنامههای پاسداشت زبان فارسی در فرهنگسرای سرو، و دوم با مهدی محبتی (استاد زبان و ادبیات فارسی) پیرامون درسگفتار «سیری در حکمت شاعرانه ایرانیان»، بخشهای «روزشمار ادبی» به مناسبت سالروز درگذشت محیط طباطبایی، «یک شعر، یک شاعر» و «ایرانی بخوانیم» از دیگر قسمتهای این برنامه است.
همچنین برنامه «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، امشب ساعت ۲۰ تا ۲۱ به تهیهکنندگی فاطمه ترسا و گویندگی نگین خواجهنصیر، بخشهای متنوعی را تقدیم مخاطبان میکند.
از محورهای مهم این برنامه میتوان به کارگاه هنردرمانی، گفتوگو با هادی اینانلو (مدیر اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران) پیرامون دیوارنگارههای شهری و گفتوگو با یک بانوی کارآفرین در صنعت چرم اشاره کرد.
در بخش «اقلیم هنرهای نمایشی»، نمایشنامهخوانی رادیویی «دیوارِ روبهرو» با الهام از اثر غلامحسین ساعدی توسط ارسلان جلایی، سارا عربپوریان، مصطفی خواجهحسینی و مسعود خانمیرزا اجرا میشود.
همچنین در بخشهای دیگر برنامه، موضوع «کاربرد هوش مصنوعی در هنر» با محوریت تبدیل اطلاعات هواشناسی به موسیقی بررسی شده و در بخش «گرامافون»، آثار نادر گلچین پخش خواهد شد.