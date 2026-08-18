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فرمانده انتظامی ری گفت: یک زن موادفروش در این شهرستان دستگیر و ۱۲ کیلوگرم گل از مخفیگاه وی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی ری با اشاره به اجرای طرحهای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، گفت: با هدف مبارزه با سوداگران مرگ، رسیدگی به فعالیت یکی از توزیعکنندگان حرفهای مواد مخدر در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای پلیسی نشان داد متهم، زنی سابقهدار در زمینه توزیع مواد مخدر است که پس از تهیه مقادیر قابل توجهی مواد، اقدام به توزیع آن در محدوده شهرستان ری میکرد؛ از این رو مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، فعالیت وی را تحت رصد قرار دادند.
فرمانده انتظامی ری ادامه داد: با تکمیل تحقیقات و رصد فعالیتهای متهم، مخفیگاه وی شناسایی شد و مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، روز گذشته طی عملیاتی غافلگیرانه این زن را دستگیر کردند.
وی با اشاره به نتیجه بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: در این عملیات ۱۲ کیلوگرم ماده مخدر گل کشف و ضبط شد.
مافی گفت: متهم پس از دستگیری به همراه مواد کشفشده به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری منتقل شد و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجوییهای فنی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ری همچنین از دستگیری سارق حرفهای و سابقهدار قاپزنی در شهرری خبر داد و گفت: متهم تاکنون به بیش از ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده و ۵ شاکی نیز وی را شناسایی کردهاند.
وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف شد که به همراه متهم برای انجام تحقیقات به مقر پلیس انتقال یافت.
وی با اشاره به اینکه متهم که از سارقان سابقهدار است، در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب چندین فقره قاپزنی در محدوده شهرری اعتراف کرد که بررسیهای انجامشده تاکنون منجر به کشف بیش از ۱۰ فقره سرقت شده است.تصریح کرد: تاکنون ۵ نفر از مالباختگان با مراجعه به پلیس آگاهی، متهم را بهعنوان سارق اموال خود شناسایی کردهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و کشف سرقتهای احتمالی ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با هشدار به شهروندان از آنان خواست هنگام تردد در معابر، بهویژه در حاشیه خیابان، تلفن همراه، کیف و سایر اموال باارزش خود را در معرض دید و دسترس سارقان قرار ندهند و در زمان استفاده از تلفن همراه در معابر، نسبت به محیط اطراف هوشیار باشند.
وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد یا موتورسیکلتهای مشکوک، از نزدیک شدن و درگیری مستقیم خودداری کرده و موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
سرهنگ مافی افزود: متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی، شناسایی سایر شکات و بررسی سوابق و جرائم احتمالی، در اختیار پلیس آگاهی شهرستان ری قرار دارد.