تیم‌های بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال دختران و پسران کشورمان پس از پایان رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا، امروز وارد کشور شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال دختران و پسران ایران پس از پایان رقابت‌های لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد وارد ایران شدند.

تیم دختران ایران در این رقابت‌ها با کسب ۳۶۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم پسران نیز با ۴۰۰ امتیاز، عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

رقابت‌های لیگ ملت‌های بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال آسیا با حضور تیم‌های برتر قاره در چین برگزار شد.