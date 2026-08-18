عناوین برخی رسانه های جنوب شرق آسیا



عناوین برخی رسانه های جنوب شرق آسیا سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

• کانال اخبار آسیامیلیون‌ها اسلحه، تیراندازی‌های مکرر: تایلند با محدودیت‌های کنترل سلاح گرم مواجه استمذاکرات کوشنر با اسرائیل و حماس بدون دستیابی به موفقیت در طرح ترامپ برای غزه پایان یافتتفسیر: یک «ناتوی شرق» جدید؟ چرا پیمان مکه آنطور که به نظر می‌رسد نیست؟• بانکوک پستتایلند در رقابت هوش مصنوعی آمریکا و چین «بی‌طرف» می‌ماندنیو استریت تایمزترامپ تهدید کرد که اگر عمان مانع توافق ایران شود، آن را بمباران خواهد کردرئیس جمهور ایران می‌گوید تفاهم‌نامه صلح با آمریکا با «عزت و قدرت» پیش رفته استایران تهدید به حمله جدید می کند در حالی که آمریکا تمدید توافق آتش بس را رد می کند• استار مالزیویتنام با پیشی گرفتن از تایلند، دومین بازار بزرگ هوانوردی جنوب شرق آسیا شد• نیشن تایلندتایلند پیش از سفر هگزت، احتمال مبادله امنیتی-تعرفه‌ای را رد کرد• استار مالزیایران می‌گوید پس از نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا، مهلت ۶۰ روزه «اهمیت خود را از دست داده است• سانترامپ می‌گوید به دنبال تمدید چارچوب توافق با ایران نیست• آوانی اینترنشنالایران می‌گوید مذاکرات عمان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک در مورد خلبانان بازداشت شده در قطر در جریان است

روزنامه هشت صبحـ. کارشناسان سازمان ملل: عادی‌سازی روابط با طالبان به مشروعیت بخشی سرکوب و نقض حقوق بشر می‌انجامدجبهه آزادی، حلقاتی را در درون طالبان مسئول انفجار روز گذشته کابل دانستروزنامه انیسـ بازگشت بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مهاجر به کشورخبرگزاری باخترـ وزیر اطلاعات و فرهنگ : متعهد به حمایت از ناشران و کتابفروشان هستیمـ بقایی: ایران وجود هرگونه مهلت ۶۰ روزه در تفاهم‌نامه با آمریکا را رد کردروزنامه اطلاعات روزـ جبهه مقاومت از حمله به مرکز شهرستان فرنگ بغلان خبر دادـ رویترز : جنگ با ایران محبوبیت ترامپ را به پایین‌ترین حد در دوران ریاست جمهوری اش رسانده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مهم‌ترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های سه شنبه ۲۷ مرداد افغانستان به این شرح است:

- "عسل" غزه از میان آوار ؛ یک کندوی عسل به زن فلسطینی که در میان ویرانه‌های خانه‌اش به دنبال زندگی می‌گردد، امید می‌دهد.

- تهران: ما مذاکرات را شروع نکردیم زیرا واشنگتن یادداشت تفاهم را نقض کرد و باید شرایط ما را برای از سرگیری دریانوردی در تنگه هرمز بپذیرد

- رئیس جمهور آمریکا: در انتخابات اسرائیل دخالت نمی‌کنم، اما ممکن است از یکی از نامزدها حمایت کنم

- سازمان ملل متحد نسبت به بازگشت یمن به جنگ تمام عیار هشدار داد

- پکن دیدگاه‌ها و روایت‌های خود را بر ربات‌های گفت‌وگو تحمیل می‌کند؛ نگرانی آمریکا از سلطه «روایت چینی» بر آنها

- واشنگتن و تهران ۶۰ روز را بدون توافق به پایان رساندند

عناوین اصلی رسانه های فرانسه

زون میلیتر : قرارداد 22.9 میلیارد دلاری تولید هزار موشک توماهاوک در سال، در پی کمبود موشک در جنگ با ایران.

اکتو فرانس : رقابت؛ فرانسه

19 زیردریایی فروخته، رقیب بزرگ آلمانی اش، بیش از 50 زیردریایی.

اکسپرس : به سوی جنگی جدید؛ آیا حوثی ها این را در نظر دارند؟ جنبشی انقلابی که ایران از آن حمایت می کند، حملاتی را به عربستان انجام داده است.ب مسافران تابستانی فرودگاه اورلی پاریس تحت تاثیر جنگ در غرب آسیا؛ ماه گذشته، شمار مسافران 10 میلیون نفر بوده که در مقایسه با پارسال کاهش چشمگیر داشته است.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

ژئو فرانس: نخستین تولید انرژی خورشیدی از انرژی بادی پیشی گرفت. یک سوم برق جهان از منابع تجدیدپذیر تامین می شود.ب اف ام– با کاهش چشمگیر آب رودخانه های بزرگ اروپا از جمله موزل در شمال شرقی فرانسه، راین و دانوب، .

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

گاردین: خبر اصلی خود را به اظهارات «ریچارد تایس»، معاون رهبر حزب «ریفورم بریتانیا»، درباره تغییرات اقلیمی اختصاص داده و تصویر افرادی را چاپ کرده که برای ادای احترام به «جیسون آردا» گرد هم آمده‌اند.آی پیپر:در پی ارسال هشدار اضطراری ملی به میلیون‌ها تلفن همراه، از شهروندان خواسته شده است که هر گونه روشن کردن منقل و برافروختن آتش توسط همسایگان خود را به پلیس گزارش دهند.دیلی استار:خبر اصلی خود را به گزارش‌های مربوط به تبادل پیام میان اندی برنهام، نخست‌وزیر، و فردی که خود را رئیس دفتر دونالد ترامپ در کاخ سفید جا زده بود اختصاص داده است.

دیلی اکسپرس: احتمال دارد اردوگاه‌های پناهجویان در طول سواحل جنوبی کشور گسترش یابند.دیلی میل:این روزنامه نیز به خبر تبادل پیام میان اندی برنهام و فردی که ادعا می‌کرده «سوزی وایلز»، رئیس دفتر دونالد ترامپ است، پرداخته است.تایمز:به نقل از کمیسر کودکان انگلستان گزارش می‌دهد که کودکان در حال «آلوده شدن و مسمومیت فکری توسط افراط‌گرایی» هستند.دیلی میرور:این روزنامه نیز واکنش معاون رهبر حزب «ریفورم بریتانیا» به آتش‌سوزی‌های جنگلی .اخیر را پوشش داده است.

دیلی تلگراف: تغییرات اعمال شده توسط «آنجلا رینر»، وزیر مسکن، در قوانین شهرسازی و ساخت‌وساز، می‌تواند به معنای افزایش مجوز برای ساخت محل‌های اسکان چادرنشینان و کوچ‌نشینان باشد .بیشتر کالاها باید از راه آهن یا جاده حمل .

.شود که هزینه ها را چند برابر کرده .شود که هزینه ها را چند برابر کرده

عناوین مهم و پربازدید امروز رسانه‌های آمریکا

نیویورک تایمز 🔺انتخابات مقدماتی فلوریدا، هویت جدید این ایالت به عنوان یک نیروی عظیم جمهوری‌خواه را برجسته می‌کندجمهوری خواهان هر منصب منتخب ایالتی را در اختیار دارند و ثبت نام رای دهندگان در ایالت را به شدت تغییر داده‌اند. نقشه کنگره که به تازگی ساخته شده است، چهار کرسی به جمهوری خواهان اضافه کرده است.

🔺چگونه مهار مالی اسرائیل اقتصاد کرانه باختری را خفه می‌کندتشدید محدودیت‌ها بر تمامی بخش‌های معاملات منطقه تأثیر گذاشته و نگرانی‌ها را در مورد اینکه آیا تشکیلات خودگردان فلسطین می‌تواند حلال باقی بماند یا خیر، برانگیخته است.🔺

ترامپ در مواجهه با باتلاق ایران به چهره‌ای آشنا روی می‌آورد: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالیهفت سال پیش، رئیس جمهور ترامپ در خلع سلاح کره شمالی شکست خورد و از آن خارج شد. آیا ممکن است همین اتفاق در مورد ایران نیز رخ دهد؟

واشنگتن پست🔺 واکنش‌های شدید در میشیگان، مسیر دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری سنا را پیچیده می‌کندشانس پیروزی حزب ممکن است به عبدالسید بستگی داشته باشد که نامزد مورد نظر چاک شومر، رهبر اقلیت، را شکست داد و از حمایت سناتور قدیمی از اسرائیل انتقاد کرده است.

🔺روس‌ها میلیارد‌ها دلار از بانک‌ها بیرون می‌کشند تا از دسترس کرملین دور نگه دارندمشکلات نقدینگی ناشی از این امر، توانایی مسکو را برای انتشار اوراق قرضه جهت تأمین مالی جنگ در اوکراین تضعیف می‌کند.

🔺آیا بین ترامپ و ونس در مورد ایران اختلاف نظر وجود دارد؟رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد اولویت‌های جنگ، پاسخ‌های متفاوتی ارائه دادند، اما کاخ سفید هرگونه تصوری از جدایی را رد کرد.

رویترز 🔺ترامپ می‌گوید ایران به توافقی که او لازم می‌داند تن نخواهد داد و عمان را تهدید به بمباران کردپرزیدنت ترامپ گفت که ایران باید تسلیم شود، زیرا مذاکرات بین دو کشور همچنان متوقف مانده است.

🔺محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از زمان ریاست جمهوری اوستبر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها نگران طولانی شدن جنگ آمریکا با ایران هستند.

آسوشیتد پرس 🔺حمله به کشتی در حین عبور از تنگه هرمز و سایر اخبار از خاورمیانهبه گفته مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا، یک موشک بامداد سه‌شنبه هنگام خروج یک کشتی از تنگه هرمز به آن برخورد کرد و یک مقام ایرانی گفت تا زمانی که ایالات متحده شرایط ایران را برآورده نکند، این آبراه بازگشایی نخواهد شد.

🔺آمریکا و کانادا در آخرین لحظه برای توقف تعرفه‌های ۵۰ درصدی ترامپ مذاکره کردنداگر ترامپ به برنامه خود مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر ۲۰ میلیارد دلار محصولات کانادایی، از چوب هاکی گرفته تا کاهش دهنده زبان، ادامه دهد، تنش ممکن است در ساعت ۱۲:۰۱ بامداد چهارشنبه به اوج خود برسد.

🔺نشست ماراتن آمریکا و اسرائیل خوش بینی ایجاد می‌کند، اما تعهدی قاطع به طرح آمریکا برای غزه نداردجرد کوشنر، مذاکره کننده خاورمیانه و داماد ترامپ، چند روز پس از آن که نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راه مورد حمایت آمریکا برای پیشبرد توافق آتش بس در غزه را رد کرد، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد.

د هیل🔺 خواسته‌های ناو هواپیمابر ترامپ ممکن است به بازی انتظار برای نیروی دریایی منجر شودپرزیدنت ترامپ با بررسی بیشتر طراحی ناو‌های هواپیمابر آمریکایی، به طور فزاینده‌ای انگشت اتهام خود را به سمت این موضوع نشانه می‌گیرد و از تغییرات بالقوه در طراحی لرزه‌ای آنها حمایت می‌کند که هزینه‌های ساخت و ساز را افزایش داده و جدول زمانی تکمیل ساخت را به تعویق می‌اندازد.

🔺آینده حزب جمهوری‌خواه فلوریدا با پیشتازی دونالدز در معرض خطر استامروز نگاه جمهوری‌خواهان به فلوریدا دوخته شده است، چرا که رأی‌دهندگان برای انتخاب جانشین فرماندار ران دسانتیس (جمهوری‌خواه) که دوره تصدی‌اش محدود است، به پای صندوق‌های رأی می‌روند.

🔺نظرسنجی رویترز/ایپسوس: محبوبیت ترامپ در عرض دو هفته دو درصد کاهش یافتبر اساس نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، یک سوم آمریکایی‌ها عملکرد شغلی ترامپ را تأیید می‌کنند.وال‌استریت ژورنال🔺رکود اوراق قرضه جهانی عمیق‌تر می‌شودکسری مالی فزاینده، ترس از تورم و هزینه‌های هنگفت هوش مصنوعی، هزینه‌های استقراض را افزایش داد. معاملات آتی سهام، نشان‌دهنده‌ی باز شدن بازار با قیمت پایین‌تر بود.🔺چگونه وال استریت دریافت که آگاهی موقعیتی در خطر استاز زمزمه‌های فروش سهام شرکت آنتروپیک گرفته تا حرکات عجیب در آپشن‌ها، معامله‌گران احساس خطر کردند و وارد عمل شدند.

🔺چرا ترامپ دوباره عمان را تهدید به بمباران می‌کند؟برخی از مقامات آمریکایی، عمان را طرفدار ایران می‌دانند، در حالی که برخی دیگر می‌گویند ترامپ از شکست در دستیابی به توافق هسته‌ای انتقاد می‌کند.

فاکس نیوز 🔺با پایان یافتن ضرب الاجل و فراخوان ترامپ به "پرچم سفید تسلیم"، ایران نتوانست با آمریکا به توافق برسد.ترامپ عمان را تهدید به بمباران کرد و خواستار تسلیم ایران شد، زیرا مهلت آتش بس ۶۰ روزه بدون توافق بر سر تنگه هرمز به پایان رسید.🔺کوشنر به حماس اولتیماتوم قاطع داد: خلع سلاح شوید یا اسرائیل برای «تمام کردن کار» از حمایت آمریکا برخوردار می‌شودجرد کوشنر به حماس هشدار داد که باید ظرف ۶۰ تا ۹۰ روز خلع سلاح شود وگرنه با پایان دادن به کار اسرائیل، پس از یک .دیدار رو در رو نادر در قاهره، مواجه خواهد شد