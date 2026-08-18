به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ ترنس آتمان از فرانسه

تامی پل از آمریکا ۲ - ۱ آدولفو وایه خو از پاراگوئه

رافائل خودار از اسپانیا ۲ - ۰ آلخاندرو تابیلو از شیلی

آلکساندر بلوکس از بلژیک ۱ - ۲ فلاویو کوبولی از ایتالیا

تیاگو تیرانته از آرژانتین ۲ - ۰ مارتین لاندالوس از اسپانیا

رینکی هیجیکاتا از استرالیا ۰ - ۲ یاکوب منشیک از چک

یری لهچکا از چک ۱ - ۲ آرتور فیس از فرانسه

آرتور فری از انگلیس ۰ - ۲ آلکس دمینور از استرالیا

- تیلر فریتز از آمریکا، دانیل مریدا از اسپانیا، ژائو فونسکا از برزیل، کریستوفر اوکانل از استرالیا، آندری روبلف از روسیه، نونو بورگش از پرتغال، برندان ناکاشیما از آمریکا، دانیل مدویداف از روسیه، ژیمه فاریا از پرتغال، آدام والتون از استرالیا، مایکل چنگ از آمریکا، لورنزو موزتی از ایتالیا، لرنر تین از آمریکا، فرانسیس تیافو از آمریکا، خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین و فلیکس اوژر از کانادا (بخت دو قهرمانی) نیز به دور سوم راه یافته‌اند.