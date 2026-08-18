مشهد میزبان ویژه برنامه «امین ایران»،به یادقائد شهید امت
ویژه برنامه «امین ایران» با محوریت «یاران خراسانی» رهبر شهید در چهلمین روز تدفین ایشان در مشهد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: این مراسم روز پنجشنبه ساعت ۱۶ در تالار نور مشهد با حضور مقامات مذهبی، علمی، سیاسی و فرهنگی برگزار می شود.
حسین مسگرانی گفت: نهادهای مهم از جمله بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، آستان قدس رضوی و استانداری خراسان رضوی در برگزاری این رویداد همکاری دارند.
وی خاطرنشان کرد: این محفل بزرگ با حضور نمایندگان مجلس، وزرای خراسانی دولت چهاردهم، نویسندگان، هنرمندان و طیفی از یاران فرهنگی و اجتماعی رهبر شهید در حوزههای دینی و علمی برگزار میشود تا ضمن تجلیل از جایگاه ایشان، سلسله نشستهای بعدی نیز در ادامه این مسیر تداوم یابد.
«امین» تخلص رهبر شهید به شمار میرفت.