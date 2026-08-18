به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: این مراسم روز پنجشنبه ساعت ۱۶ در تالار نور مشهد با حضور مقامات مذهبی، علمی، سیاسی و فرهنگی برگزار می شود.

حسین مسگرانی گفت: نهاد‌های مهم از جمله بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، آستان قدس رضوی و استانداری خراسان رضوی در برگزاری این رویداد همکاری دارند.

وی خاطرنشان کرد: این محفل بزرگ با حضور نمایندگان مجلس، وزرای خراسانی دولت چهاردهم، نویسندگان، هنرمندان و طیفی از یاران فرهنگی و اجتماعی رهبر شهید در حوزه‌های دینی و علمی برگزار می‌شود تا ضمن تجلیل از جایگاه ایشان، سلسله نشست‌های بعدی نیز در ادامه این مسیر تداوم یابد.

«امین» تخلص رهبر شهید به شمار می‌رفت.