به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این روز بازار، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته میزبان فروشندگان و خریدارانی است که به تنوع محصولات، دسترسی بی واسطه و قیمت‌های مناسب، اهمیت می‌دهند.

دوشنبه و پنجشنبه بازار بجنورد در محدوده مجموعه ورزشی تختی، هر هفته شاهد حضور هزاران نفر از شهروندانی است که برای تهیه اقلام متنوع مورد نیاز خود، به آن مراجعه می‌کنند. هر چند محصولات عرضه شده در این بازار، طیف متنوعی از میوه، سبزی و ترشی ها، عرقیجات، لواشک، محصولات و فراورده‌های لبنی و خوراکی، لوازم خرازی، ظروف، پوشاک، گل و گیاه است ولی میوه و سبزی، بخش عمده بار غرفه‌ها را تشکیل می‌دهد.

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