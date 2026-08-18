آوارگی حدود ۱۳ هزار نفر در پی زمینلرزه مرگبار در اندونزی
هزاران نفر در شرق اندونزی پس از وقوع زمینلرزه شدید، خانههای خود را ترک کرده و در مدارس، مراکز پلیس، ساختمانهای دولتی و اردوگاههای موقت اسکان یافتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، زمینلرزهای به بزرگی ۷.۷ ریشتر بامداد شنبه استان نوسا تنگارای شرقی را لرزاند و دستکم ۶۸ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی برجا گذاشت، مقامهای امدادی اعلام کردهاند تاکنون گزارشی از مفقود شدن افراد دریافت نشده است و این در حالی است که ادامه پسلرزهها نگرانیها درباره بازگشت مردم به مناطق آسیبدیده را افزایش داده است.
شمار افرادی که به علت آسیبدیدگی منازل و نگرانی از وقوع پسلرزهها قادر به بازگشت به خانههای خود نیستند، به دست کم ۱۳ هزار نفر رسیده است، این افراد در چند شهر جزیره فلورس اسکان اضطراری یافتهاند و بسیاری از آنها شب را در فضای باز و چادرهای موقت سپری میکنند. ادامه پسلرزهها از مهمترین نگرانیهای مردم و نیروهای امدادی است، بر اساس اعلام مقامهای محلی از زمان وقوع زمین لرزه اصلی نزدیک به ۱۶۰۰ پسلرزه در استان نوسا تنگارای شرقی ثبت شده است. مسدود شدن راههای ارتباطی، روند امدادرسانی و انتقال تجهیزات و کمکهای ضروری به مناطق آسیبدیده را دشوار کرده است. هزاران نفر به علت نگرانی از فرو ریختن ساختمانهای آسیبدیده و احتمال وقوع پسلرزههای بیشتر از بازگشت به منازل خود خودداری میکنند، نیروهای امدادی نیز در حال بررسی وضعیت ساختمانها و زیرساختهای آسیبدیده و کمک به ساکنان مناطق زلزلهزده هستند. زمینلرزه اخیر مرگبارترین زمینلرزه اندونزی از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار میرود؛ سالی که زمینلرزهای در جاوه غربی صدها قربانی گرفت. اندونزی به علت قرار گرفتن در امتداد «حلقه آتش اقیانوس آرام» یکی از زلزلهخیزترین مناطق جهان است و به طور مکرر شاهد زمینلرزههای شدید، پسلرزه و فعالیتهای آتشفشانی است.