به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی صدا و سیمای استان گفت: در راستای تحقق عدالت رسانه‌ای و دسترسی مناطق روستایی به خدمات نوین ارتباطی، روستای بیدسک سما از توابع شهرستان بیرجند با جمعیتی حدود ۴۰ خانوار با نصب و راه‌ اندازی فرستنده دیجیتال تلویزیونی کم‌قدرت، زیرپوشش کامل شبکه‌ های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

موسوی، با بیان اینکه برای راه اندازی این فرستنده تلویزیونی، ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، گفت: با بهره‌برداری از این طرح، ساکنان روستای بیدسک سما، اکنون می‌توانند از ۱۹ شبکه تلویزیونی و ۲۰ شبکه رادیویی صدا و سیما با کیفیت مطلوب بهره‌مند شوند.

به گفته وی توسعه زیرساخت‌های فنی و پوشش حداکثری نقاط روستایی، از اولویت‌های راهبردی معاونت فنی است تا تمامی هم‌استانی‌ها در بیشتر نقاط استان از محصولات و برنامه‌های رسانه ملی بهره‌مند شوند.