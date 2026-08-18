مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت دو متعهد ارزی متخلف در این استان به پرداخت یک‌هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده تخلف دو متعهد ارزی در دو پرونده جداگانه به دلیل ارائه نکردن ارز حاصل از صادرات، مجموعاً به میزان هشت میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۱۵ یورو و به ارزش هشت هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال، در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف‌های انتسابی را در هر دو پرونده محرز دانست و علاوه بر الزام متخلفان به اجرای تعهدات ارزی، آنان را به سه ماه تعلیق کارت بازرگانی و ممنوعیت خروج از کشور تا یک سال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: متخلفان همچنین در مجموع به پرداخت یک‌هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک پنجم ارزش تعهد ارائه‌نشده محکوم شدند.

حدادپور گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش این دو تخلف ارزی را تهیه و پرونده‌ها را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرده بود.