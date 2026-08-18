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هواشناسی آذربایجانغربی برای امروز وزش باد در سطح استان و در برخی نقاط نیمه جنوبی، وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین گزارش اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی وزش باد همچنان پدیده غالب جوی در آذربایجانغربی است و در برخی نقاط استان، گاهی با شدت بیشتری خواهد وزید.
بر اساس این گزارش طبق نقشههای پیشیابی هواشناسی، با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه، طی امروز وزش باد در سطح استان ادامه دارد و بهویژه در نیمه جنوبی استان، وزش باد گاهی شدید و احتمال خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
همچنین پیش بینی شده از فردا تا اوایل هفته آینده، جوی نسبتا پایدار و بدون بارش در استان حاکم خواهد بود.
در ۲۴ ساعت گذشته، سلماس با ۹ درجه خنکترین و پلدشت با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.