امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و برای جنوب و جنوب‌شرق کشور رگبار پراکنده و وزش باد پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۰۹:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
خبرهای مرتبط

ادامه ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ ۲۷ مرداد

هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد

پایداری جوی از فردا در مازندران

قم در محاصره گرما و گردوخاک؛ دمای هوا به ۴۳ درجه می‌رسد

جوی آرام همراه با وزش باد در لرستان

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، وزش باد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 