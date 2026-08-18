استاندار کرمان گفت: حذف کارت‌های جایگاه در استان کرمان صرفه‌جویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی سوخت را به همراه داشت.

به زودی؛ اختصاص سهمیه جدید بنزین به استان کرمان

به زودی؛ اختصاص سهمیه جدید بنزین به استان کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ استاندار کرمان با اشاره به صرفه‌جویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی مصرف سوخت در استان پس از حذف کارت‌های جایگاه، از اختصاص سهمیه جدید سوخت برای ماه‌های باقی‌مانده سال خبر داد.

محمدعلی طالبی در گفت‌و‌گو با برنامه «سلام کرمان» از رادیو کرمان گفت: در استان کرمان، حذف کارت‌های جایگاه به صرفه‌جویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی در مصرف سوخت منجر شده است.

وی افزود: بخشی از این صرفه‌جویی از طریق تخصیص سهمیه ۴۰ لیتری به مردم استان کرمان انجام شد.

استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: علاوه بر این، برای باقی‌مانده ماه‌های سال نیز موافقت دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط برای اختصاص یک سهمیه جدید صورت گرفته است.

طالبی در ادامه افزود: قرار بود این سهمیه روز گذشته و امروز اعمال شود، اما بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، مشکل فنی مانع از قرار گرفتن این سهمیه روی کارت شهروندان شده است.

استاندار کرمان گفت: این موضوع در حال پیگیری است تا مشکلات به‌فوریت برطرف و رفاه و آسایش مردم در زمینه تأمین سوخت فراهم شود.