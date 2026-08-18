ممیزی املاک بهروزرسانی میشود
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت برخورد مؤثر و بازدارنده با ساختوسازهای غیرمجاز گفت: جلسات مربوط به این موضوع بهصورت هفتگی و روستامحور برگزار و پروندههای کمیسیون ماده ۹۹، وضعیت اراضی و تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سعید بشیری معاون در جلسه ستاد پیشگیری، ساماندهی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان، که با حضور بخشدار مرکزی تهران برگزار شد با اشاره به تأکیدات فرماندار تهران بر تداوم این جلسات اظهار کرد: موضوع ساختوسازهای غیرمجاز، پروندههای کمیسیون ماده ۹۹ و مسائل مرتبط با روستاها بهصورت مستمر، هفتگی و روستامحور بررسی و پیگیری میشود.
وی افزود: روستاهای شهرستان تهران با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی، مسائل و اقتضائات متفاوتی دارند؛ از اینرو جلسات بر اساس برنامهریزی دبیرخانه ستاد، بهصورت روستامحور و بخشمحور برگزار خواهد شد و روستاهایی که از نظر شرایط و مسائل، ویژگیهای مشترک دارند، بهصورت ویژه مورد بررسی قرار میگیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به انتخاب روستای مسگرآباد بهعنوان محور این جلسه تصریح کرد: در این جلسات علاوه بر بررسی مصوبات و میزان اجرای آنها، پروندههای کمیسیون ماده ۹۹، ساختوسازهای غیرمجاز و مسائل و مشکلات روستاها در داخل بافت نیز مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد و لازم است ممیزی کلیه املاک و ساخت و سازهای روستا با دقت در قالب بستر GIS بهروزرسانی شود.
بشیری همچنین بر ضرورت تعیین دقیق محدودههای تحت مدیریت و نظارت دستگاههای متولی تأکید کرد و گفت: باید محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست، اراضی ملی و سایر محدودههای قانونی، بهصورت دقیق و در نقشههای مشخص و مورد توافق دستگاههای مرتبط تعیین شود تا همه دستگاهها برداشت واحدی از حدود و مسئولیتهای قانونی داشته باشند و از بروز اختلاف و ابهام جلوگیری شود.
وی ادامه داد: دستگاههای متولی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی باید نسبت به وضعیت اراضی تحت مسئولیت خود جمعبندی دقیق و مکتوب ارائه کنند تا موضوعات بر اساس مدارک و مستندات قانونی در جلسات تخصصی بررسی و تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به نقش دستگاه قضایی در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز اظهار کرد: تقویت رویکرد بازدارنده و حقوقی در این حوزه ضروری است و هرچه برخورد قانونی با متخلفان جدیتر و مؤثرتر باشد، نقش مهمی در کاهش تخلفات و صیانت از اراضی خواهد داشت.
بشیری خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد افرادی که اقدام به ساختوساز غیرمجاز میکنند، زمینه را برای این اقدامات فراهم کنند؛ برخورد مؤثر بهویژه با متخلفان عمده، میتواند اثر بازدارندگی قابل توجهی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای دولتی، نظارتی و قضایی افزود: مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز باید با همکاری همه دستگاههای متولی دنبال شود و فرمانداری تهران نیز هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول را در این زمینه انجام خواهد داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در پایان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مسائل موجود در حریم مربوط به موارد قدیمی است، گفت: اگرچه در شهرستان تهران با حجم گستردهای از ساختوسازهای جدید در حریم مواجه نیستیم، اما حتی یک مورد تخلف نیز قابل پذیرش نیست و باید فرآیند قانونی آن بهطور کامل طی و تا حصول نتیجه پیگیری شود.
مراحل انتهایی اجرای طرح کاداستر شتاب میگیرد
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف مسائل ثبتی و مالکیتی روستاهای شهرستان گفت: بخش قابلتوجهی از مطالبات بهحق اهالی و دهیاران روستاها به موضوعات حقوقی و ثبتی بازمیگردد و باید با همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی، روند صدور اسناد مالکیت و اجرای کاداستر در روستاها با جدیت بیشتری دنبال شود.
سعید بشیری در جلسه بررسی مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت ثبتی در روستاهای تابعه شهرستان تهران، که با حضور شکری معاون املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، بخشداران و روسای ادارات برگزار شد با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت و تثبیت حقوق قانونی روستاییان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی و بهحق اهالی و دهیاران روستاهای شهرستان، تعیین تکلیف مسائل مربوط به اسناد مالکیت و مشکلات ثبتی است که بخش قابلتوجهی از آن ماهیت حقوقی دارد و برای حل آن، همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف ضروری است.
وی افزود: در سفرهای استاندار تهران به بخشهای مختلف شهرستان نیز بر ضرورت پیگیری و حلوفصل مسائل و مشکلات روستاها تأکید ویژهای شده است و بر همین اساس، فرمانداری تهران تلاش دارد با حضور دستگاههای متولی، موضوعات موجود را بهصورت تخصصی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری کند.
بشیری با اشاره به اهمیت اقدامات انجامشده در حوزه تعیین تکلیف پروندههای ثبتی در استان تهران گفت: در ماههای گذشته با همکاری دستگاه قضایی، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاههای مرتبط، اقدامات مهمی برای تشکیل و فعالسازی هیأتهای تعیین تکلیف و بررسی پروندههای بلاتکلیف انجام شده و حتی در برخی موارد، روند بررسی پروندهها به صدور رأی نیز منجر شده است.
وی ادامه داد: این اقدام، ظرفیت مهمی برای حل مشکلات مالکیتی و ثبتی است و باید بررسی شود که در روستاهای شهرستان تهران نیز چه تعداد از پروندهها مشمول این فرآیند هستند و چه میزان از مشکلات موجود میتواند از این طریق تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران همچنین بر ضرورت ارائه گزارش شفاف از آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در روستاهای شهرستان تأکید کرد و گفت: در جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز همواره بر اهمیت اجرای کاداستر و تعیین تکلیف وضعیت اراضی تأکید شده است و لازم است آخرین وضعیت پیشرفت این طرح در روستاهای شهرستان تهران بهصورت دقیق مشخص شود.
بشیری افزود: یکی از موضوعات مهم در این جلسه، بررسی وضعیت اسناد کاداستری و آخرین اقدامات انجامشده از سوی دستگاههای متولی، بهویژه در سه بخش مرکزی، کن و آفتاب است تا مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه پروندههایی همچنان با مشکل مواجه هستند و برای رفع موانع موجود چه تصمیماتی باید اتخاذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخشداران و دهیاران در شناسایی و پیگیری مشکلات تصریح کرد: مسائل موجود باید به تفکیک هر بخش و با محوریت بخشداران بررسی شود و دهیاران نیز مشکلات و مطالبات روستاهای خود را بهصورت مشخص مطرح کنند تا بتوانیم ضمن احصای دقیق مسائل، آنها را به دستگاه مسئول ارجاع داده و روند پیگیری آنها را دنبال کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، صرفاً طرح مشکلات نیست، بلکه باید با جمعبندی دقیق مسائل و تعیین مسئولیت هر یک از دستگاههای متولی، زمینه برای تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت، تعیین تکلیف پروندههای ثبتی و اجرای کامل کاداستر در روستاهای شهرستان فراهم شود.
بشیری در پایان با تأکید بر اینکه زمان نباید در فرآیند حل مشکلات ثبتی روستاها از دست برود، گفت: فرمانداری تهران موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و انتظار میرود دستگاههای متولی نیز با ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو، زمینه را برای رفع موانع و پاسخگویی به مطالبات مردم و دهیاران فراهم کنند.