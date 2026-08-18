معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت برخورد مؤثر و بازدارنده با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گفت: جلسات مربوط به این موضوع به‌صورت هفتگی و روستا‌محور برگزار و پرونده‌های کمیسیون ماده ۹۹، وضعیت اراضی و تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

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وی افزود: روستا‌های شهرستان تهران با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی، مسائل و اقتضائات متفاوتی دارند؛ از این‌رو جلسات بر اساس برنامه‌ریزی دبیرخانه ستاد، به‌صورت روستا‌محور و بخش‌محور برگزار خواهد شد و روستا‌هایی که از نظر شرایط و مسائل، ویژگی‌های مشترک دارند، به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری معاون در جلسه ستاد پیشگیری، ساماندهی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شهرستان، که با حضور بخشدار مرکزی تهران برگزار شد با اشاره به تأکیدات فرماندار تهران بر تداوم این جلسات اظهار کرد: موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، پرونده‌های کمیسیون ماده ۹۹ و مسائل مرتبط با روستا‌ها به‌صورت مستمر، هفتگی و روستا‌محور بررسی و پیگیری می‌شود.وی افزود: روستا‌های شهرستان تهران با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی، مسائل و اقتضائات متفاوتی دارند؛ از این‌رو جلسات بر اساس برنامه‌ریزی دبیرخانه ستاد، به‌صورت روستا‌محور و بخش‌محور برگزار خواهد شد و روستا‌هایی که از نظر شرایط و مسائل، ویژگی‌های مشترک دارند، به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به انتخاب روستای مسگرآباد به‌عنوان محور این جلسه تصریح کرد: در این جلسات علاوه بر بررسی مصوبات و میزان اجرای آنها، پرونده‌های کمیسیون ماده ۹۹، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و مسائل و مشکلات روستا‌ها در داخل بافت نیز مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و لازم است ممیزی کلیه املاک و ساخت و ساز‌های روستا با دقت در قالب بستر GIS به‌روز‌رسانی شود.

بشیری همچنین بر ضرورت تعیین دقیق محدوده‌های تحت مدیریت و نظارت دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: باید محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست، اراضی ملی و سایر محدوده‌های قانونی، به‌صورت دقیق و در نقشه‌های مشخص و مورد توافق دستگاه‌های مرتبط تعیین شود تا همه دستگاه‌ها برداشت واحدی از حدود و مسئولیت‌های قانونی داشته باشند و از بروز اختلاف و ابهام جلوگیری شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی باید نسبت به وضعیت اراضی تحت مسئولیت خود جمع‌بندی دقیق و مکتوب ارائه کنند تا موضوعات بر اساس مدارک و مستندات قانونی در جلسات تخصصی بررسی و تعیین تکلیف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به نقش دستگاه قضایی در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اظهار کرد: تقویت رویکرد بازدارنده و حقوقی در این حوزه ضروری است و هرچه برخورد قانونی با متخلفان جدی‌تر و مؤثرتر باشد، نقش مهمی در کاهش تخلفات و صیانت از اراضی خواهد داشت.

بشیری خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد افرادی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند، زمینه را برای این اقدامات فراهم کنند؛ برخورد مؤثر به‌ویژه با متخلفان عمده، می‌تواند اثر بازدارندگی قابل توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی، نظارتی و قضایی افزود: مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باید با همکاری همه دستگاه‌های متولی دنبال شود و فرمانداری تهران نیز هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول را در این زمینه انجام خواهد داد.