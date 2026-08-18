پخش زنده
امروز: -
طرح ویژه بافت تاریخی شهر زواره پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وارد مرحله اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و معماری شهر زواره گفت: بافت تاریخی زواره حدود ۳۴.۵ هکتار وسعت دارد و ۲۹ اثر تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی در این محدوده قرارگرفته است، همچنین ۳۰۹ بنا و مجموعه واجد ارزش در این بافت شناساییشده که مجموعه این عناصر، اهمیت تاریخی، معماری و هویتی بافت زواره را نشان میدهد.
سید روحالله سیدالعسگری ادامه داد: بافت تاریخی شهر زواره در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و محدوده آن نیز در سال ۱۳۹۴ در قالب مصوبه شماره ۱۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بهعنوان بافت تاریخی ابلاغ شد، ازاینرو برنامهریزی برای حفاظت، احیا و توسعه متوازن این محدوده باید با توجه به الزامات قانونی و ارزشهای تاریخی آن انجام شود.
وی افزود: تحققپذیری طرح ویژه بافت تاریخی زواره نیازمند هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مسئول است و باید نقش و نحوه همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، شرکت بازآفرینی شهری ایران، ستاد بازآفرینی و سایر دستگاههای ذیربط در فرآیند اجرای طرح بهصورت مشخص تعیین شود.
سیدالعسگری با اشاره به آخرین وضعیت طرح ویژه بافت تاریخی زواره گفت: این طرح سال گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید و پسازآن به استانداری اصفهان ابلاغ شد و اکنون با توجه بهضرورت ورود طرح به مرحله اجرا، جلسهای با شهردار زواره باهدف بررسی مسیر پیشبرد طرح حفظ و احیای بافت تاریخی این شهر برگزارشده است.
وی تأکید کرد: اجرای هدفمند این طرح میتواند زمینه را برای حفاظت مؤثرتر از این بافت و همزمان ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و ساماندهی کالبدی و عملکردی آن فراهم کند.