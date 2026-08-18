بخشدار کیش، گفت: انتخاب رئیس پلیس کیش به عنوان فرمانده و مدیر نمونه کشور حاصل اجرای مقتدرانه مأموریت‌ها، مدیریت جهادی و مردم‌محور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محبوبه کرمی با حضور در فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اهدای لوح سپاس به سرهنگ نبی‌اله قاسمی از خدمات و تلاش‌های رئیس پلیس کیش و کارکنان فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش قدردانی کرد.

او افزود: نیروهای فرماندهی انتظامی مقتدر جمهوری اسلامی ایران همدوش دیگر حافظان امنیت کشور همواره امنیت و آرامش را برای ملت شریف ایران به ارمغان آورده اند.

بخشدار کیش، گفت: سال گذشته و ماه‌های اخیر ایامی پرفراز و نشیب برای ملت عزیز و مبعوث شده ایران اسلامی بود و فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، در مواجهه با این رویداد‌ها و آزمون‌های مهم، نقشی اثرگذار و مسئولانه داشته است که دستاورد آن بهره‌مندی منطقه و ساکنان کیش از نعمت فراگیر نظم و امنیت بوده است.

فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز در این دیدار، گفت: کسب هر توفیق در دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در کیش حاصل تلاش سازمانی و حسن ارتباط بین بخشی و ارتباط مناسب و اثربخش است.