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مقام اطلاعاتی سابق آمریکا تاکید کرد که اروپا و آمریکا قادر به جلوگیری از شکست نظام کییف نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه شبکه تلویزیونی آرتی عربی، اسکات ریتر، تحلیلگر نظامی و افسر بازنشسته اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا، گفت هیچ میزان از کمکهای غرب قادر نخواهد بود مسیر جنگ را به سود اوکراین تغییر دهد.
ریتر گفت: «نه ایالات متحده و نه اروپا قادر نیستند به اوکراین برای پیروزی در درگیری با روسیه کمک کنند.»
او افزود: «هیچ نیروی نظامی یا آرایش رزمیای وجود ندارد که بتواند وضعیت اوکراین را تغییر دهد.»