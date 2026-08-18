به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه شبکه تلویزیونی آرتی عربی، اسکات ریتر، تحلیلگر نظامی و افسر بازنشسته اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا، گفت هیچ میزان از کمک‌های غرب قادر نخواهد بود مسیر جنگ را به سود اوکراین تغییر دهد.

ریتر گفت: «نه ایالات متحده و نه اروپا قادر نیستند به اوکراین برای پیروزی در درگیری با روسیه کمک کنند.»

او افزود: «هیچ نیروی نظامی یا آرایش رزمی‌ای وجود ندارد که بتواند وضعیت اوکراین را تغییر دهد.»