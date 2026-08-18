امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نمایش شکوهِ اتحاد و اقتدار ایران به شب صد و هفتادم رسید

مردم در یکصد و هفتادمین شب از اجتماعات شبانه بر مقاومت اقتصادی، ایستادگی در برابر دشمن، اسکتبارستیزی و وحدت و همدلی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۰۹:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
خبرهای مرتبط

آغاز صد و هفتادمین اجتماع شبانه مردم گرگان

اجتماع شبانه ، مردم گلستان دست در دست خدا مقابل شیطان بزرگ

۱۶۹ شب وفاداری کرمانیان پای کار ایران و رهبری

۱۷۰ شب در کنار هم؛ روایت یک حضور

مردم مبعوث شده در خیابان همچنان پا به پای مردان مرد میدان

برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، وحدت و انسجام ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 