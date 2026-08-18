مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از افزایش تعداد روستابازار‌های فعال استان به ۲۶ مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایرج صفایی با بیان اینکه تا سال گذشته ۲۱ روستابازار در سطح استان فعال بود افزود: هم‌اکنون تعداد این مراکز به ۲۶ واحد رسیده است که چهار روستابازار آن در شهر کرمانشاه مستقر است و سایر شهرستان‌های استان نیز روستا بازار دارند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سهم کرمانشاه امسال، راه‌اندازی ۲۱ روستابازار جدید است گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج مرکز فعال و شش روستابازار دیگر نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می رسد.

صفایی هدف از توسعه این مراکز را فراهم‌سازی شرایط برای عرضه مستقیم محصولات و دسترسی آسان‌تر مصرف‌کنندگان به کالا با قیمت مناسب‌تر عنوان کرد و افزود: در فصل عرضه محصولات کشاورزی، تلاش می‌ شود با افزایش فعالیت روستابازارها، محصولات با نرخ پایین‌تری به دست مردم برسد.