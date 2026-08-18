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پس از وقفهای در پروازهای فرودگاه پارسآباد مغان، فعالیت دوباره این فرودگاه در مسیرهای هوایی، امید تازهای برای مسافران و فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کرده است؛ اقدامی که میتواند با تسهیل رفتوآمد، به رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و تقویت ارتباطات شمال استان اردبیل با پایتخت کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پرواز مسیر تهران ـ پارسآباد پس از هشت ماه وقفه، با فرود هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه پارسآبادمغان انجام شد .تهیه بلیط مسیر تهران پارس آباد و بالاعکس از طریق سایت رسمی شرکت هواپیمایی ماهان و دیگر سایتهای معتبر اینترنتی در دسترس است.
با فرود این هواپیما، پروازهای داخلی فرودگاه پارسآبادمغان طبق برنامه ازسرگرفته شد و این مسیر هوایی دوباره در چرخه تردد مسافران قرار گرفت.
همزمان با ازسرگیری پروازها، نخستین عملیات سوختگیری هواپیما در فرودگاه پارسآبادمغان نیز انجام گرفت؛ اقدامی که گامی مهم در فعالسازی ظرفیتهای عملیاتی و توسعه زیرساختهای این فرودگاه به شمار میرود.
بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز تهران به پارسآباد روزهای دوشنبه ساعت ۱۰:۲۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۱۱:۵۰ در فرودگاه پارسآباد به زمین مینشیند.
پرواز برگشت پارسآباد به تهران نیز ساعت ۱۲:۴۰ انجام شده و ساعت ۱۴:۱۰ در تهران فرود خواهد آمد.
ازسرگیری این مسیر هوایی میتواند نقش مهمی در تسهیل تردد شهروندان، فعالان اقتصادی، مسئولان و مسافران میان پارسآبادمغان و تهران داشته باشد.