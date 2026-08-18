پخش زنده
امروز: -
دستگاه قضایی ازطرح پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی در کهنوج خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب کهنوج از آغاز اجرای طرح پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی (خرما) در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با بهره گیری از شیوههای نوین نظارتی به منظور برخورد قاطع قضایی با سارقان و مالخران اجرا میشود.
محسن دهقان افزود: با هدف صیانت از دسترنج کشاورزان، دستگاه قضایی با همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی اجرای طرح پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی (خرما) را با رفع نواقص سالهای گذشته آغاز کرده است.
وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح در سالهای گذشته افزود: بررسیها نشان میدهد عامل اصلی در وقوع سرقتهای سال گذشته، رعایت نکردن اصول خود حفاظتی و پیشگیری از سوی برخی باغداران بوده است.
دادستان کهنوج با بیان اینکه ساماندهی خریداران محصولات کشاورزی از محورهای اصلی این طرح است، گفت: نیروی انتظامی موظف است که خریدارانی که بصورت سیار و دورگرد محصولات کشاورزی را خریداری میکنند شناسایی و پس از استعلام سوابق آنها نظارت و ساماندهی نمایند.