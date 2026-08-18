به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیضا گفت: با انجام هماهنگی‌های لازم با مدیریت مجتمع اشتغال زایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ۸۸ نفر از بانوان که در مجتمع اشتغال زایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان بیضا شاغل هستند به همراه خانواده عازم حرم مطهر امام رضا علیه السلام شدند.

زارع افزود: این خانواده‌ها در قالب اردوی زیارتی با دو دستگاه اتوبوس عازم بارگاه ملکوتی امام مهربانی‌ها شدند.

او ادامه داد: این اردوی شش روزه است و این کاروان علاوه بر زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام مزار مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان و نیز از سایر مکان‌های زیارتی و تاریخی مشهد مقدس دیدن می‌کنند.