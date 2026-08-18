

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال امروز در حالی پیگیری می‌شود که در یکی از مهمترین بازی‌های این هفته؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.

استقلال که در هفته نخست موفق شد با ارائه نمایشی تماشایی و مقتدرانه، با نتیجه چهار بر صفر از سد مس شهربابک عبور کند در حالی در در ورزشگاه وطنی قائمشهر میهمان نساجی است که آخرین بردش در این ورزشگاه به ۴ آذر ۱۳۹۸ بازمی‌گردد، جایی که آبی‌ها با هدایت استراماچونی با دو گل دیاباته و قایدی دو بر یک به پیروزی رسیده بود.

نساجی و استقلال تهران از آن زمان تاکنون ۴ بار دیگر در وطنی قائم شهر به مصاف هم رفتند که تمام این بازی‌ها با نتیجه مساوی به پایان رسیده بود.

نساجی نیز که پس از یکسال دوری از لیگ برتر دوباره به لیگ پیوست در حالی میزبان آبی پوشان پایتخت است که در هفته نخست با گل دقایق پایانی مغلوب گل گهر سیرجان شد و حالا برای جبران شکست تلخ هفته نخست و کسب اولین امتیاز فصل، انگیزه زیادی دارد.

استقلال و نساجی تاکنون ۲۴ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که ۱۰ مسابقه به تساوی کشیده شد، سهم استقلال ۱۳ پیروزی و سهم نساجی تنها یک پیروزی بود به‌یادماندنی‌ترین رویارویی‌های دو تیم در جام حذفی سال ۱۴۰۱ که نساجی پس از کشاندن مسابقه به ضربات پنالتی، استقلال را کنار زد و در ادامه مسیر جام قهرمانی را بالای سر برد.